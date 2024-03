LA HABANA, Cuba. – Las autoridades de la prisión de máxima seguridad Combinado del Este le negaron la promoción a régimen de mínima severidad al preso político cubano Ramón Pérez Conde, condenado a 12 años de privación de libertad por el supuesto delito de propaganda enemiga.

“Me dijeron que estaba denegado por un año, supuestamente por indisciplinas. Dicen ellos que tengo que esperar ese tiempo pero estoy seguro que el año que viene me van a decir lo mismo. Ellos tratan de darte el mayor tiempo posible aquí”, contó el activista a CubaNet, vía telefónica.

El Reglamento del Sistema Penitenciario cubano, en su artículo 54, establece que el arribo al mínimo de permanencia establecido para el análisis de cualquier tipo de promoción no es condición suficiente para una decisión favorable, si esta no se conjuga con el análisis integral del resto de los requisitos.

Precisamente, estos requisitos incluyen una “valoración integral de la conducta observada por el interno durante el cumplimiento de su sanción y su pronóstico, los mínimos de permanencia establecidos, las características personales y los antecedentes penales”.

“Ese beneficio no existe para nosotros, los que somos frontales con el régimen. De qué indisciplina están hablando si ellos a mí me han arrastrado, me han echado spray en los ojos, han acabado conmigo”, recordó Pérez Conde, conocido también como Moncho.

El preso político también ha denunciado ser maltratado físicamente por oficiales del Combinado del Este, que le habrían propinado varias golpizas. También ha sido llevado a celda de castigo por vestirse de blanco y gritar consignas como “Patria y Vida” y “Abajo la dictadura”.

En entrevista con CubaNet, su hermano, Guillermo Duarte Conde, calificó de “injusticia” el trato propinado por las autoridades a Moncho.

“Hay gente que mata y hace de todo; le echan 20 años y después salen para la calle. ¿Cómo es posible que a mi hermano, que no quemó nada, ni tiró piedras ni rompió vidrieras le echaran 12 años? Quiero aclarar que, a los que tiraron piedras, tampoco es para que le hubieran hecho eso: le han echado 20 y 25 años. Son jóvenes y han acabado con ellos”, expresó Duarte Conde.

Moncho Pérez fue condenado a privación de libertad por realizar “directas en las que estimuló la presencia física de los ciudadanos para pronunciarse en contra del Estado”, según expresa su acta de sentencia, emitida por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado.

Supuestamente, las transmisiones en vivo tenían “contenido contrarrevolucionario, de incitación a la manifestación, al derrocamiento del Estado socialista” e iban “en contra de los derechos de los demás ciudadanos”.

“Él no claudica ni va a claudicar porque sabe lo que ha hecho. Le manda un mensaje a todos los presos políticos: que no hagan ningún intercambio y que se mantengan firmes, que algún día les llegará la libertad”, contó finalmente Duarte Conde.

