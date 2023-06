MADRID, España.- La activista Eralidis Frómeta Polanco, esposa del periodista independiente y preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca, denunció que las autoridades carcelarias del Combinado del Este, donde se encuentra Valle Roca, no le están entregando los medicamentos para la visión.

Esta semana le fueron devueltos los medicamentos que ella había entregado desde el pasado 20 de mayo.

“En la mañana de hoy me disponía a salir para la prisión de mayor rigor Combinado del Este, donde tienen a mi esposo recluido hace casi dos años, cuando de pronto uno de los oficiales de la Seguridad del Estado me hace entrega de las medicinas. En ese momento me alteré tanto que me subieron las dos presiones arteriales. Lo que me limitó para ir a la prisión”, explicó Frómeta Polanco desde Facebook este miércoles.

“Le continúan negando una asistencia médica especializada”, dijo la opositora y culpó a la dictadura Castro-Canel de lo que le pueda pasar a su esposo.

En declaraciones a Radio Televisión Martí aseguró que Valle Roca “continúa ciego y todavía el oftalmólogo que tiene que hacerle un fondo de ojos, no se lo ha hecho”.

Ya en noviembre pasado Eralidis Frómeta había denunciado que el reportero estaba perdiendo prácticamente la visión, y no recibía atención médica.

En julio de 2022 Lázaro Yuri Valle Roca fue condenado a cinco años de cárcel por el Tribunal Provincial de La Habana, debido a los presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. El activista está implicado en la Causa 3 del 2022, correspondiente al expediente número 31, relacionado con el lanzamiento de octavillas con frases de José Martí y Antonio Maceo que exigían reformas democráticas en Cuba, libertad para los presos políticos y el cese de la represión. El lanzamiento de las octavillas fue grabado y compartido en redes por Valle Roca el 14 de junio de 2021. Al día siguiente fue detenido y trasladado a la unidad policial de Zapata y C. Tras permanecer allí un breve tiempo fue trasladado a Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado de Cuba, y posteriormente al Combinado del Este.