MADRID, España.- El régimen cubano negó la entrada al país a Omara Ruiz Urquiola por tercera vez consecutiva. La activista cubana intentó regresar a la Isla este sábado, pero la aerolínea Southwest le impidió subir al avión.

En un video grabado desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, al norte de Miami, y compartido por la también activista Carolina Barrero, Omara Ruiz denunció que el supervisor de la compañía aérea la había tratado con violencia.

“Por tercera vez no me dejan regresar a Cuba. (…) La actitud deja en evidencia no solo la violación de mis derechos por parte del Gobierno de Cuba, sino también la complicidad de las autoridades de este país. Lo digo con conocimiento de causa, porque ahora están implicados en el ‘engagement 2.0’, en ampliar las relaciones comerciales, en ampliar los vuelos, por ejemplo, de esta aerolínea. Personas como yo quedamos en el medio de esta trama”, dijo Omara Ruiz.

“Voy a seguir insistiendo. No me voy a cansar. Soy cubana. Yo tengo mi casa, mi vida en Cuba, no tengo nada fuera de Cuba”, agregó.

En declaraciones a Diario de Cuba Urquiola detalló: “Me acerqué al mostrador y me dijeron que el Gobierno cubano no me deja volver. Llamaron a un supervisor. Vino en una forma absolutamente descompuesta. Le volví a pedir que me diera esa comunicación del Gobierno cubano. Ese hombre incluso mandó a buscar a la Policía. La Policía llegó y dijo que nosotros no habíamos infringido nada de lo establecido. Ese hombre nos amenazó. Le dijo al amigo que estaba grabándome que tenía que entregarle y borrar la grabación. Nunca había visto eso en un aeropuerto de EEUU. Y no me dieron absolutamente nada. El individuo me llegó a decir que no tenía que entregarme nada”.

En junio pasado la misma aerolínea le prohibió abordar un avión para regresar a Cuba por disposición de las autoridades de la Isla. El 12 de julio vivió una situación similar. La profesora viajó a Estados Unidos para recibir atención médica.

Tras la segunda prohibición, el científico y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola, hermano de Omara, realizó una huelga de hambre y sed durante 12 días para exigir a Naciones Unidas un pronunciamiento sobre las violaciones a los derechos humanos de su hermana.

