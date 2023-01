MADRID, España.- La periodista holguinera de televisión Yadianny María Rojas Pupo denunció a través de redes sociales que se le ha negado una plaza de círculo infantil para su hija, a pesar del tiempo que lleva solicitándola “por los canales reglamentarios”.

“Ni siquiera puedo aspirar al derecho que debería tener toda madre trabajadora de este país de contar con una plaza de círculo infantil, cosa que viene siendo ya para muchas una utopía, pero que para mí es indispensable”, dijo la reportera.

La joven relató que para cumplir “con su deber de periodista, con lo que consideraba su responsabilidad”, hizo sacrificios como dejar a su madre sola en una cama del hospital con tratamiento de hemodiálisis o ir a trabajar con su hija en brazos.

“Ahora ratifico lo que yo bien sabía, que no ha valido la pena… ni por muy importante que fuera la noticia, ni por mucho funcionario que estuviera presente, ni por muy necesario que fuera poner la cultura holguinera en la televisión nacional. No vale la pena hacer de tripas corazón para cumplir con la profesión que amas, que desde niña soñaste. No vale la pena ni el más mínimo sacrificio”, dijo decepcionada.

Rojas Pupo denunció también que la última vez que emitió un criterio de insatisfacción a través de redes sociales, relacionado con las pésimas condiciones higiénicas de una sala de puerperio quirúrgico, “sufrió un acoso horrible, aún con su bebé recién nacida en brazos”.

“Se me aconsejó que hiciera uso de los canales correspondientes”, explica, “pero llevo ya varios meses haciendo uso de los canales correspondientes, poniendo al tanto de mi situación a todos los factores involucrados. Sin embargo, la conclusión final la recoge esta carta, que para mí ha sido esclarecedora. Si mi caso no es prioridad para mi Sindicato de Cultura, que es el que yo atiendo como periodista, entonces creo que he equivocado el camino”.

En su publicación la periodista compartió la respuesta a su solicitud para la plaza en el círculo. En la carta se lee: “Se realizó una revisión de documentos donde se comprobó que la promoverte no está en la prioridad de su sindicato”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.