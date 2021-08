LA HABANA, Cuba.- A través de una fuente cercana a la familia del prisionero de conciencia Luis Robles Elizástegui, CubaNet conoció que le fue negada la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por su abogado el 15 de julio del presente 2021.

La petición tenía el objetivo de que el joven fuera liberado hasta la celebración del juicio, pues según declaraciones de Miguel Díaz-Canel, en Cuba no se reprimen protestas pacíficas. La misma fuente añadió que el abogado de Robles Elizástegui habría presentado una nueva solicitud de cambio de medida cautelar el pasado 2 de agosto.

El juicio del joven informático estaba programado para tener lugar el 16 de julio de 2021 en el Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre, sito en Carmen 501 entre Juan Delgado y Goicuría. Sin embargo, el evento fue suspendido a raíz de las protestas populares que comenzaron el 11 de julio.

Según declaraciones del presidente del Tribunal Supremo en conferencia de prensa del 24 de julio, pensar diferente, cuestionar el proceso y manifestarse no constituyen delito, sino que por el contrario, “manifestarse es un derecho constitucional”. El delito sería “incitar a disturbios, al desorden, a agredir, dañar, desobedecer y desacatar” indicaciones que van encaminadas al orden y la tranquilidad.

Luis Robles Elizástegui se encuentra encarcelado en la prisión habanera Combinado del Este por hacer uso de su derecho a la libertad de expresión al exhibir un cartel en el que pedía el cese de la represión y la liberación de un cantante encarcelado.

Además de lo anterior, CubaNet también conoció que desde el 4 de julio (hace ya un mes) su hermano no tiene noticias suyas, pues el joven no lo ha llamado, y no sabe por qué.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.