LA HABANA, Cuba. – La cubana Yuleisy Rodríguez Chaple, madre de cuatro hijos, denunció que las autoridades del municipio capitalino Diez de Octubre habían vuelto a negarle ayuda debido a la entrevista que concedió a CubaNet en enero de 2021.

“Considero que fue una burla, el intendente de Diez de Octubre se burló en mi cara de lo que estoy pasando y me dijo que por lo que hice no me van ayudar, que no le interesa mi situación (de vivienda)”, aseguró la mujer.

En enero pasado, Rodríguez Chaple contó a CubaNet que vivía hacinada en la casa de su exsuegra y que en varias ocasiones el régimen había incumplido su promesa de ofrecerle ayuda.

Durante los últimos tres años, Rodríguez Chaple ha solicitado la atención del gobierno debido a su hacinamiento y a los problemas de salud de tres de sus cuatro hijos. Sin embargo, lo único que han hecho las instituciones oficiales es “pelotearla” de un lado al otro, denunció.

“Es una burla, todo el tiempo pisotean a los cubanos. Claro, ellos viven bien, por eso no hacen nada por el pueblo y son los que supuestamente deben defendernos. Les preocupa más una entrevista que la situación en que viven mis hijos, así estamos en Cuba”, declaró Rodríguez Chaple.

Aunque ahora el intendente de Diez de Octubre usa la entrevista concedida a CubaNet como pretexto para negar la ayuda, antes de la publicación de la nota en cuestión el mismo funcionario ya había prometido falsamente auxiliar a la madre y sus cuatro hijos.

Basada en su experiencia de los últimos tres años, la entrevistada considera que los gobiernos municipales pasan por encima de las disposiciones de la alta cúpula del gobierno cubano que, supuestamente, exige atender de manera priorizada a las madres cubanas con tres o más hijos menores de 12 años.

“Considero que pasan por encima del presidente de nuestro país y considero que no están haciendo nada con respecto a eso, porque hay bastantes madres con bastantes situaciones y no dan ningún tipo de solución”, condenó.

Asimismo, Rodríguez Chaple asegura que si hubiera tenido economía para sobornar a los diferentes funcionarios a los que les ha pedido ayuda para resolver su situación de vivienda, quizás ya contaría con un lugar donde vivir.

En ese sentido, la cubana también exhortó a las altas autoridades del país a realizar una investigación minuciosa de los gobiernos municipales bajo el argumento de que existe “mucha corrupción” a esos niveles.

“Me siento muy decepcionada porque ellos (los gobernantes locales) son los que nos deben dar soluciones y no nos han dado ninguna”, terminó.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.