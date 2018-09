MIAMI, Estados Unidos.- Alexandria Montgomery, una joven de origen afroamericano, intentó de todas las maneras posibles pedir su orden en un Taco Bell de Hialeah. Sin embargo, la conversación con la empleada de dicho establecimiento tuvo su momento cumbre cuando esta le espetó a la cliente, “¡Esto es Hialeah! Aquí no se habla inglés”.

El incidente se produjo cuando Montgomery trató de pedir un número específico del menú para llevar, pero del otro lado de la ventana, la empleada, de acento presumiblemente cubano, le dice que ella no habla inglés, y que tampoco ninguno de los otros dos empleados que la acompañaban esa noche.

La joven y su compañero, no hispanohablantes, grabaron el video de lo que les era tan difícil de creer. En las imágenes, que poco después Montgomery público en su cuenta de Facebook, la empleada les dice que “lo siente mucho”. La conversación va tomando otro cariz cuando la cliente trata de pedir, aunque sea un número específico del menú desde su carro.

La empleada, que se había identificado como Luisa, el cual se comprobó después que no era su nombre real, le grita que se mueva, que tiene autos esperando detrás. “¡Te voy a llamar a la policía!”, amenaza a la clienta.

La escena se extiende por alrededor de 2 minutos, en los que otra de las empleadas también le dice que no le van a tomar la orden, y los mandan a un Taco Bell de la 29 avenida. “¡Vete a la veintinueve, 29th avenue!” le grita en tono acalorado. Mientras ambas discutían, Montgomery le dice que ella no podía aceptar que no tomaran su orden porque nadie hablaba inglés en ese Taco Bell, a lo que la empleada ripostó: “¡No es mi problema, esto es Hialeah! Aquí no se habla inglés”.

El incidente ha provocado una oleada de indignación en la página de Facebook de la “víctima”. El video ha sido visto más de 50 mil veces y tiene varios miles de comentarios también. Muchos de ellos, de cubanos disculpándose y admitiendo sentirse avergonzados por este acto de discriminación con una angloparlante.