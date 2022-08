LA HABANA, Cuba. – El preso político Walfrido Rodríguez Piloto, condenado a 10 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, denunció vía telefónica desde la prisión de Valle Grande que el régimen cubano le sigue negando la asistencia médica.

“Estuve 27 días en una celda (de castigo). Salí con sarna crónica y aun así me están negando la asistencia médica”, denunció el opositor.

Rodríguez Piloto precisó que tampoco le han puesto tratamiento para la úlcera que padece y que no cuenta con medicamentos para tratar su asma bronquial. “No tengo omeprazol para la úlcera ni aparato para el asma”, lamentó.

Asimismo, dijo que las autoridades carcelarias lo reprimen constantemente porque no se viste de preso. “Yo no me levanto para el recuento. Ando aquí como el que menos vale. Tengo echados 10 años, que no son un día”.

En julio pasado, el opositor sostuvo una huelga de hambre durante 20 días en protesta contra su condena.

En marzo de este año el opositor también denunció haber sido golpeado “brutalmente” en la prisión de Valle Grande, donde se encuentra recluido, por no querer vestirse de preso. Las autoridades carcelarias también le negaban la asistencia médica.

Más adelante, en mayo, Rodríguez Piloto volvió a denunciar las amenazas y arbitrariedades cometidas contra él por el régimen cubano. En ese momento a su hermana no le permitían visitarlo.

Walfrido Rodríguez Piloto fue sancionado a 10 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, en el barrio de El Palenque, en el municipio La Lisa.

