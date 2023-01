MIAMI, Estados Unidos. — El régimen de Nicaragua emitió una nueva disposición que prohíbe a los turistas ingresar con cámaras fotográficas y lentes, así como la utilización de binoculares de visión nocturna, que podrán ser retenidos por los agentes fronterizos en conjunto con la Policía Nacional.

Según el diario español El País, la medida fue girada el pasado 16 de enero por la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) de ese país.

La normativa buscaría restringir aún más las libertades en la nación centroamericana y limitar los registros de las numerosas violaciones de derechos humanos que allí se cometen.

La dictadura sandinista justificó su decisión alegando supuestas razones de seguridad y citó el caso específico de los de binoculares de visión nocturna, que solo pueden ser utilizados por efectivos del Ejército de Nicaragua y de la Policía Nacional.

“Los binoculares que no obtengan la constancia de no regulación por la Policía Nacional y que no sean retirados por el viajero dentro de los tres meses posteriores a la retención, serán remitidos mediante acta de entrega a la autoridad superior de la Policía”, indica la disposición.

“Esto podría llamarse la ‘coreanización’ de Nicaragua (…). Esto va más allá incluso de lo que hace el régimen cubano y el chino con los turistas (…). Y tiene como objetivo cerrar a Nicaragua a cualquier ojo que pueda observar desde fuera”, declaró al medio español el exdiputado nicaragüense Eliseo Núñez, exiliado en Costa Rica.

El político agregó que “la prohibición de cámaras es algo que podría sonar inútil ante los celulares de última generación, pero el régimen apuesta a que quien llegue con celular tampoco va a andar de forma permanente buscando información. Sin embargo, lo más dramático es cómo cierran el país”.

En 2018, Nicaragua sufrió una crisis política y social que comenzó en abril con protestas estudiantiles contra el dictador Daniel Ortega.

Las protestas se intensificaron y se convirtieron en una llamada general a la renuncia del gobernante y su régimen. En respuesta, la represión del sandinismo fue brutal, con informes de violencia ejercida por las fuerzas gubernamentales y grupos paramilitares, resultando en un gran número de muertos y heridos.

A pesar de las protestas y la presión internacional, Ortega ha logrado mantenerse en el poder, suprimiendo aún más la democracia y las libertades en el país centroamericano.

