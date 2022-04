MADRID, España.- El Gobierno nicaragüense negó la entrada a su territorio al doctor cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, denunció este domingo el Gremio Médico Cubano Libre.

Figueredo Izaguirre, especialista en Medicina General Integral y residente de Urología, fue inhabilitado en noviembre pasado para ejercer su profesión en Cuba, por mantenerse denunciando la violación de los Derechos Humanos por parte del régimen y los problemas del sistema sanitario en la Isla.

“Nicaragua le acaba de negar la entrada al Dr. Alexander Jesús Figueredo. Alexander perdió su trabajo en Cuba por su postura frontal contra el Gobierno cubano y ha sido hostigado sistemáticamente. Así es, le acaban de negar al Dr. Figueredo Izaguirre la entrada a Nicaragua y no pudo volar hoy”, explicó el Gremio Médico Cubano Libre a través de Facebook.

Según precisó esta organización, le comunicaron que ya no estaba regulado, dejaron que sacara su pasaporte, que comprara su boleto de avión y en su camino al aeropuerto le avisaron que no podía viajar.

“Tenemos que buscar alternativas para que sea realmente liberado ya que en Cuba solo le queda la prisión”, reclama la publicación.

El grupo recordó además que no es la primera vez que el régimen nicaragüense en complicidad con las autoridades cubanas niega la entrada a su territorio a opositores caribeños, refiriéndose a los reporteros Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez y al científico Oscar Casanella.

En noviembre pasado, al denunciar que el régimen inhabilitaba su título de galeno, Alexander Jesús Figueredo expresó: “No cometí ninguna violación del juramento hipocrático. Yo solamente me declaré anticomunista y me declaré enemigo de todas las injusticias que están haciendo aquí, no solamente en el Sistema de Salud, sino en todo, y que queremos un cambio”.

Figueredo, quien estuvo entre los promotores de la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, en abril de 2021 había sido expulsado del policlínico 13 de Marzo en el municipio de Bayamo, Granma, donde trabajaba.

