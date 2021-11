BARACOA, Cuba. – El guantanamero Esmérido Borges Sánchez, residente en Baracoa y paciente de VIH desde 2017, reclama a Seguridad Social que le pague su chequera correspondiente al mes de octubre, de acuerdo con una entrevista concedida a la agencia Palenque Visión.

Borges Sánchez, de 57 años, no pudo recibir su pago de 1 260 pesos en moneda nacional (CUP) porque se encontraba en Santiago de Cuba, donde tuvo que realizarse una cirugía y quedó retenido por el cierre de fronteras interprovinciales debido a la pandemia de COVID-19.

“Ahora estoy corriendo y sacando papeles a ver si me pagan. Por problemas de la COVID, Santiago de Cuba estaba cerrado. Tuve que esperar a que abrieran Santiago para poder trasladarme aquí a Baracoa. Llegué el día 26 [de octubre]”, precisa Borges Sánchez.

“Cuando viré de Santiago ―agrega―, el Ministerio de Trabajo no quiso pagarme 1 260 pesos que tenía que pagarme (…). Me dijeron que me había pasado de tiempo”,.

El baracoense ha reclamado en todas las entidades correspondientes, que hasta la actualidad siguen sin contribuir a la solución de su problema.

“Yo se lo expliqué a la doctora, la doctora me hizo un resumen, le planteó a ellos [los funcionarios de Seguridad Social] que vieran mi situación cómo era. Ellos me dijeron que no, que eso no tenía devolución de ningún tipo. No me quisieron escuchar”, lamentó.

Tras la respuesta de Seguridad Social, Borges Sánchez acudió a otras instituciones que también declinaron ayudarlo. “Fui a Fiscalía. Plantee una queja en Fiscalía. El fiscal me dijo que ellos no se metían en nada de eso tampoco. Fui al Gobierno y también me dijeron que eso no tenía solución. Fui al Partido y tampoco me quiso escuchar. No me dieron respuesta de ningún tipo: que eso no tenía solución y que ese dinero no tenía devolución”, termina.

