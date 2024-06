LA HABANA, Cuba. – La cubana Yaunelys Catá Montes de Oca denunció en entrevista con CubaNet las pésimas condiciones en que está viviendo. La mujer reside con sus dos hijos menores de edad en un pequeño cuarto construido con pedazos de zinc, madera y cartón en Lindero 14 y avenida 36, en la barriada de Nuevo Vedado, municipio Plaza de la Revolución.

“Esto no es ni mío; me lo prestaron hasta que yo resuelva porque no tengo dónde vivir. El piso es de tierra y le tuve que poner unos pedazos de papel de techo por el polvo, para que no afecte al más chiquito de mis hijos que tiene dos añitos y pico”, explicó la mujer.

En las imágenes tomadas por CubaNet se comprueba el deplorable estado en que se encuentra el inmueble, el cual no cuenta con las más mínimas condiciones para ser considerado habitable.

El interior de la vivienda de Yaunelys Catá Montes de Oca y sus dos hijos (Foto de los autores)

“Con los calores que están haciendo es hasta imposible dormir. Yo creo que ni el peor de los animales merece vivir en estas condiciones, pero, por desgracia, no tengo dónde estar y nadie me ayuda”, lamentó Catá Montes de Oca.

Otra de las “críticas dificultades” que dijo enfrentar es que tampoco cuenta con un servicio sanitario “adecuado”, por tanto, a la familia le resulta muy difícil realizar sus necesidades fisiológicas y el aseo personal.

“Aquí tenemos que bañarnos y hacer las necesidades”, dijo la entrevistada mientras mostraba un improvisado cuarto de baño construido con pedazos de zinc.

Según cuenta, su situación es conocida por el Gobierno Municipal de Plaza de la Revolución, por la Dirección Municipal de la Vivienda y por el delegado de su zona. “Han venido a tirar fotos, pero lo único que me dicen es que el Estado no cuenta con las condiciones para hacer una casa de hoy para mañana”, precisa la mujer.

Alrededores de la vivienda de Yaunelys Catá Montes de Oca y sus dos hijos (Foto de los autores)

Asimismo, señaló que lleva alrededor de 10 años “dando tumbos” de un lado a otro. Aunque es propietaria de un terreno, su situación económica le impide poder comprar materiales de construcción para levantar una casa, lamentó.

“Yo soy auxiliar pedagógica de un círculo infantil. Mi salario es de 2.900 pesos al mes [alrededor de ocho dólares, según el cambio informal de divisas], pero eso realmente no alcanza ni para la comida”, precisó.

A principios de este mes, Zairy Caridad Grey Pérez, madre de tres hijos y residente en la misma zona, denunció las precarias condiciones constructivas de su vivienda.

A pesar del peligro que representa para las vidas de Zairy y sus tres hijos, las autoridades también le han asegurado que el país no dispone de los recursos para ayudarla.

Al cierre del mes de mayo de 2024, se habían concluido en la Isla 3.579 viviendas, lo que representa el 0,8% de la necesidad de hogares para eliminar el déficit habitacional en la Isla, de acuerdo con medios oficiales.

