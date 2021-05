MIAMI, Estados Unidos. – Varios humoristas cubanos han apoyado las críticas de Osvaldo Doimeadiós a la campaña lanzada por el vocero del régimen Iroel Sánchez y el humorista y trovador Alejandro García (Virulo) en el programa oficialista La Pupila Asombrada, transmitido el pasado 14 de mayo.

Tras la entrevista ofrecida por Virulo a la periodista Karen Brito, donde criticó el movimiento humorístico de la Isla y cuestionó la calidad de muchas de sus propuestas, Doimeadiós recordó: “Virulo no ha perdido oportunidad en sucesivas entrevistas en los periódicos nacionales y publicaciones digitales de despotricar de todo lo que hacemos los demás en Cuba. Esta noche tocó fondo. El humor, para él, se detuvo con su partida a México y ahora debemos recibirlo como el Mesías”.

Además, aseguró que la campaña se trataba de “otra vuelta de Iroel y sus acólitos, que no son anónimos”.

“No sé qué se traerán entre manos con este programa. (…) Están lanzando a Virulo en campaña, ¿para qué? ¿Por qué quieren mover el avispero? ¿Quiénes son verdaderamente? ¿Por qué promueven la división?”, cuestionó.

Poco después, reaccionaron otros reconocidos humoristas cubanos, como Nelson Gudín y Ulises Toirac.

“La pretensión de desconocer, o enterrar a nuestra generación de humoristas, está calculada desde hace tiempo”, escribió Gudín en Facebook. “No es casualidad que ‘la pupila’ o la córnea, o como se nombre, cuando se ha referido ―en sus programas, o agendas, o encargos, o lineamientos, o como se prefiera nombrar a ese producto desinformativo― a la sátira en el humor, o el humor político, ha acudido a comediantes extranjeros (americanos o argentinos)”, señaló.

“Con nuestros aciertos y desaciertos, sobre todo en el plano estético, es el humor cubano el que más cerca ha estado de la realidad, de la vida de la gente común (…). En incontables encuentros lo he venido advirtiendo. Algo se puede estar tramando. No es casualidad que la propia TV solo apruebe proyectos humorísticos que de antemano, se sabe: no funcionarán. El Aquelarre y los eventos de humor pasan casi inadvertidos para la prensa, cuando está demostrado que son los que más públicos mueven. En fin, palante el carro. En el futuro nos vemos las caras”, terminó su post el intérprete de populares personajes como el Bacán de la Vida.

Por su parte, Toirac, en alusión a La Pupila Asombrada, criticó “la visceral y ya antológica costumbre de la gran generalidad del periodismo cubano de dejar las cosas de un lado (siempre el más conveniente), para lo que pueden esgrimir numerosísimos argumentos, pasando por alto un precepto olvidado: el periodismo (…) es ante todo la búsqueda de lo más cercano a la verdad, a las diferentes angulaciones de un suceso, un personaje o una historia”.

“Y es algo que nos hace un daño del carajo, porque las verdades (las pequeñas y las grandes) siguen ocultas gracias a la intencionalidad o la chapucería”, concluyó.

Además de Gudín y Toirac, otros importantes humoristas cubanos, como Iván Camejo y Kike Quiñones, apoyaron los argumentos de Doimeadios y criticaron la campaña lanzada por Iroel Sánchez y Virulo.

Quiñones, quien se desempeña como director del Centro Promotor del Humor, dijo que en el programa hubo “una gran desinformación por parte de los realizadores” y Camejo afirmó que Virulo había ofrecido “una historia permeada de la misma superficialidad que critica (perdonable quizás en otros, no en él) y en un espacio de estos dedicados a separar, más que a unir”.

