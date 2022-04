MIAMI, Estados Unidos. – Una anciana de Trinidad, que se identificó en redes sociales como Mireya Jiménez Calzada, grabó un video este viernes para la española Rosa Martorell, quien recientemente visitó la Isla y denunció las vicisitudes que viven los cubanos a causa del régimen comunista.

Particularmente en Trinidad, cuando grababa la cola para comprar el pan por la libreta de racionamiento, Martorell fue emplazada e increpada por dos ancianos. “¿Y a qué tú vienes aquí, a comer mierda?”, le dijeron. Mientras, otras voces amenazaron con llamar a la Policía para que pidiera cuentas a la influencer y a otra muchacha que le acompañaba.

Tras los sucesos, Mireya Jiménez Calzada grabó un video de desagravio para Martorell, en nombre de miles de personas que, dijo, piensan como ella.

“Rosa, hermana, amiga del pueblo cubano. Soy una vieja, soy trinitaria, y te voy a decir algo: no estamos de acuerdo con esta dictadura”, asegura la mujer en un video que se ha viralizado en redes sociales.

“Con este régimen no estoy de acuerdo, ni yo ni miles como yo. Esas personas que te encontraste equivocadas son unos descarados, son unos mantenidos. No pienses que todos somos iguales, no”, aseveró.

Quieres ser mi abuelita? 👵😍 She touched my heart ❤️ Que Linda Que Nivel Tan Grande de Cognición e Interpretación de la realidad.. La admiro Tanto Porque A Su Edad luego de años de adoctrinamiento es como encontrar oro pic.twitter.com/LOJIqbCnkl — 👩🏻‍⚕️Dane🦋 (@DanetRdgz) April 29, 2022

La anciana también indicó que ha “denunciado mucho, sin miedo ninguno las vicisitudes” que están pasando los cubanos. “Claro que necesitamos un cambio. Claro que necesitamos que este régimen se caiga”, dijo.

Más adelante, agradeció a la influencer española por haber ido hasta Trinidad para sacar a la luz la realidad de su pueblo. “La mayoría de los trinitarios son mantenidos desde el exilio y por eso callan y hablan de esa manera. Porque están bien engordadas las lenguas para gritar ‘Patria o Muerte’, como lo dijo esa señora”, apuntó.

Por su parte, Martorell no tardó en responder a la anciana cubana. Este mismo viernes publicó un nuevo video en sus perfiles sociales donde agradece las palabras de Jiménez Calzada.

“La verdad es que me siento súper querida”, dijo. “Demostráis un cariño enorme y la verdad es que no me esperaba para nada construir en tan poco tiempo toda esta comunidad que es maravillosa y en la que cada vez somos más gentes”.

Gracias Mirella. Cuba solo puede cambiar desde dentro 🙏 Sois mayoría. ¿Acaso se puede estar peor? Dejad el miedo a un lado para dar paso a la Contrarrevolución cubana 🇨🇺 #Cuba #Contrarrevolución #Gobierno pic.twitter.com/sxet1DSsLt — Rosa Martorell (@iamrousmary) April 30, 2022

“No hace falta que me pidas disculpas por nada porque sé perfectamente que la amplia mayoría de los cubanos no apoyan a la dictadura, lo pude comprobar yo misma cuando estuve allí, cuando estuve preguntando a los cubanos si estáis todos muy cansados de la situación que les está haciendo vivir allí el Gobierno socialcomunista”.

Más adelanté envió “mucha fuerza” al pueblo cubano y le pidió dejar el miedo a un lado. “Al final Cuba solo se puede cambiar desde dentro, solo la podéis cambiar vosotros. Solo vosotros podéis hacer el cambio realidad, así que dejad el miedo a un lado porque si salís todos a la calle no os pueden meter a todos en la cárcel, no se pueden cargar a todo el mundo”, aseguró.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.