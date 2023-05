LA HABANA, Cuba. – “Lo vi muy mal, muy alterado”, dijo a CubaNet Ilsa Ramos Bellido, esposa del activista Yasmany González Valdés, quien se encuentra recluido desde hace más de 35 días en Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado de Cuba.

“Me dijo: ‘Estoy desesperado porque ya llevo aquí 35 días y no me dicen cuando me van a sacar. Estas personas son terroristas y me preguntan lo mismo y lo mismo”, contó Ramos Bellido.

“Estaba súper nervioso, pero además, físicamente se veía muy flaco porque ha bajado mucho de peso y también se ve muy demacrado. Dijo que el alimento es muy poco, que lo tienen encerrado y que hay mosquitos”, aseguró la esposa del activista.

Ramos Bellido también explicó que las autoridades acusan a su pareja por el delito de “propaganda contra los órganos del Estado” por, supuestamente, haber pintado carteles antigubernamentales.

“La abogada no me da mucha información porque dice que ella lo está manejando lo más privado posible. Puso dos cambios de medida y se los denegaron. Entonces le está haciendo exámenes psiquiátricos, creo que para defenderlo por esa parte”, explicó la joven.

Yasmany González Valdés fue arrestado el pasado 20 de abril, luego de un registro en su hogar. “Ocuparon un cubito vacío, una brocha y un overol de mecánico. Querían ocupar unos tenis que eran de mi niño, pero los dejaron”, contó Ramos Bellido.

La entrevistada también destacó que las autoridades no le han ofrecido ningún tipo de información sobre la situación legal de su esposo, lo que calificó como una violación de sus derechos.

“¿Cómo te van a tener en un lugar [preso] y no te van a decir hasta cuándo te van a tener ahí? En un lugar que no tiene condiciones, en el que estás encerrado, que hay mosquitos, que no tiene ventilación de ningún tipo. Es una tortura lo que le están haciendo a él”, denunció la joven.

Asimismo, la mujer aseguró que en visitas anteriores ha sido interrogada por el oficial encargado del caso de su pareja. “Me metieron para un cuartico para hacerme preguntas, que si soy pagada [desde el exterior], que si apoyo las ideas de Yasmany, cosas así”, explicó.

A inicios de abril, González Valdés fue citado a la estación de la Policía de Zanja, en La Habana, donde trataron de inculparlo y relacionarlo con las presuntas acciones del grupo conocido como “Nuevo Directorio”.

Debido a su postura crítica contra el régimen cubano en redes sociales, donde es conocido como “Libre Libre”, el joven ha sido acosado por la Seguridad del Estado.

Al cierre de esta nota, Ramos Bellido informó que este sábado su esposo fue trasladado a la prisión de máxima seguridad Combinado del Este.