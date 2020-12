MIAMI, Estados Unidos.- Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, dijo este viernes en el programa de la televisión estatal Mesa Redonda que “no podemos pensar en tener una sociedad exactamente igualitaria”, con respecto a la tensión que ha generado la llamada “Tarea de Ordenamiento”, anunciada este jueves por Miguel Díaz-Canel acompañado de Raúl Castro.

Las nuevas medidas, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2021, incluyen la unificación monetaria, una reforma salarial, la suspensión de subsidios y gratuidades y la devaluación del peso cubano frente al dólar estadounidense, lo que puede provocar, según algunos economistas, una inflación aguda y más pobreza para el pueblo cubano.

Murillo afirmó este jueves en el programa, uno de los tantos que ha planificado el régimen para “explicar” a la población todo lo concerniente al “ordenamiento”, que este proceso sí tendrá implicaciones para la población, y entre las más importantes está la transformación radical de los ingresos y las pensiones.

Para el llamado “zar de las reformas económicas” del gobierno de La Habana, el sistema empresarial cubano tiene que “reaccionar” antes de exhortar a trabajar con más eficiencia, y como el cambio será de 1 dólar x 24 CUP, todo lo importado se va a encarecer, al menos en un primer momento, por lo que los minoristas deben “moverse”.

“Las materias primas llegan más caras al sector empresarial, el incremento de salarios formas costos y los precios empresariales suben, por lo tanto, los minoristas deben moverse para no subsidiarlos, porque la lógica es subsidiar personas y no productos”, dijo Murillo.

“Las empresas estatales tenían muchas regulaciones para distribuir sus utilidades. Y una cooperativa, por ejemplo, no tenía restricciones”, ahora, señaló, al todos los actores estar en igualdad de condiciones se busca que no haya límites para la distribución de las utilidades a sus trabajadores. “Las utilidades lo que hay es que crearlas y ya luego se reparten. No hay límites”.

“No podemos pensar en tener una sociedad exactamente igualitaria. Si usted está en una empresa que es capaz de repartir cinco salarios medios de las utilidades, perfecto. Si está en una que no reparte porque la gestión es deficiente, no tendrá acceso, sin embargo, cobrará el salario escala que no se penaliza”.

Además, “una devaluación es un ajuste y el principal ajuste en Cuba es llamar a ser más eficientes ante el trabajo”, dijo.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.