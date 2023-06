MADRID, España.- Los municipios capitalinos Habana del Este y Guanabacoa estarán sin agua este martes 6 de junio, así como los días 7 y 8.

Según informó la estatal Aguas de La Habana a través de una publicación en Facebook, esto se debe a “trabajos de mantenimiento y rehabilitación que se vienen ejecutando en la Planta Potabilizadora Norte-Habana”.

En Habana del Este se interrumpirá el servicio en los repartos Campo Florido, Justiz, Altura de Marbella, Ampliación de Marbella, Loma de Santa Ma. Tarará, Bajurayabo, Pepito Tey, Celimar y La Dominica.

Mientras que en Guanabacoa las afectaciones serán en los repartos La Gallega, Minas, Barrera, Bacuranao y parte de Peñalver.

Una vez terminados los trabajos de mantenimiento y reparaciones se restablecerá el servicio de agua paulatinamente en sus horarios normales, indica la nota oficial.

En comentarios a la publicación de Aguas de La Habana, residentes en municipios distintos a los mencionados, dijeron estar sin agua desde hace días y criticaron el mal funcionamiento de la empresa.

“Yo vivo en San Miguel, Barrio Obrero, y ya llevamos seis días sin agua. La ineptitud de ustedes es muy grande y no les importa en lo más mínimo la situación del agua en los municipios. No ponen una pipa que nos suministre agua, ni cambian el horario. (…) El agua no es un lujo, es una gran necesidad. Basta ya de indolencias”, dijo Minerva Mendoza.

Mientras que Maite Elosegui, residente en Cayo Hueso, explicó que en esa localidad llevan más de una semana con problemas en la entrada de agua: a veces entra diez minutos con muy poca fuerza y se va.

“¿Es eso suficiente para ustedes?, pues ni cae en los tanques, ya que los nuestros se llenan por gravedad y están a nivel del piso”, cuestionó Elosegui.

Este domingo la empresa estatal había anunciado la interrupción del bombeo de agua por falta de fluido eléctrico. Por ello, estuvieron sin servicio los municipios Plaza de la Revolución, Cerro y Diez de Octubre.