LA HABANA, Cuba. — En los últimos días varios miembros del opositor Partido Autónomo Pinero (PAP) han sido multados, citados o arrestados en la vía pública como parte de operativos de la Seguridad del Estado cubana para hostigarlos por su activismo.

Este 21 de marzo, Oscar Boicey Potrille, vicepresidente del PAP, y Oreidis Oscar Escalona Demar fueron detenidos luego de una reunión ordinaria de la organización y conducidos a la estación de la policía del territorio, donde fueron interrogados sobre las actividades del PAP.

A Boicey unos supuestos inspectores del Ministerio de Comunicaciones le impusieron una multa de 3 000 pesos por el Decreto-Ley 370, en virtud del cual le confiscaron igualmente su teléfono celular, una laptop y un disco duro.

De esta forma, Boicey se convirtió en el tercer multado por la también conocida como “ley azote” en la Isla de la Juventud, de un total de 49 multados en todo el país, algunos de ellos sancionados en dos ocasiones, para un total de 54 multas, según la documentación del Proyecto Inventario.

El pasado mes de noviembre, previo a la Marcha Cívica por el Cambio el 15 de noviembre (15N), otros dos activistas del PAP fueron multados por esta misma disposición legal: Hayro Laborí Pelegrín y David Gómez Sánchez.

Desde su entrada en vigor, el 4 de julio de 2019, la norma es utilizada fundamentalmente contra opositores, activistas y periodistas independientes que divulgan “a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad del las personas” (Artículo 68, inciso i), Decreto-Ley 370), o sea, opiniones e informaciones que el gobierno cubano considera negativas o demasiado críticas.

Aunque Boicey no participó en las protestas antigubernamentales del 11J, el 12 de julio de 2021 le realizaron un registro en su vivienda y le confiscaron una computadora y un televisor.

En el caso de Oreidis Oscar Escalona Demar, denuncia que el asedio en su contra ha aumentado en las últimas semanas. El pasado mes de febrero supo que se encontraba regulado (impedido de viajar al exterior) cuando solicitó la emisión de pasaporte. Las autoridades no le dieron explicación alguna al respecto. El 19 de marzo último le impusieron una multa de 50 pesos cubanos (CUP) por llegar 15 minutos tarde a una citación policial.

Otro de los activistas del PAP, David Gómez Sánchez, fue detenido y amenazado por su activismo durante un viaje a Santiago de Cuba a principios de marzo. En esa ciudad, según declaró el joven a CubaNet, fue interrogado por posibles vínculos con la UNPACU y multado por supuesta actividad económica ilícita. Asegura igualmente que le obligaron a grabar un video como condición para ser liberado:

El oficial de la Seguridad del Estado me “ofreció ayudarme a salir de esta situación a cambio de traicionar mis principios y a mis hermanos de ideas en Isla de Pinos, a lo cual me negué.Me pidió que hiciese un vídeo comprometiéndome a colaborar con ellos. Me negué también. Aquel oficial quería algo de mí y me pidió hacer un vídeo al cual accedí porque si no le daba algo no se iba a ir, ni yo podría salir de aquel sitio, por tanto hice un vídeo donde agradecía a la Seguridad del Estado por ayudarme a salir libre del supuesto delito que cometí. Honestamente, accedí a realizar aquel vídeo porque verdaderamente sentía ganas de llegar a mi destino, había pasado dos días de viaje y otro más en una celda. Me sentí acorralado en una ciudad desconocida y sin familia. Terminé con una multa de 2 000 pesos también”.

A su regreso a la Isla, fue detenido al bajar de la embarcación, esposado y dirigido a la estación de la PNR en donde lo interrogaron nuevamente por su filiación al PAP, una organización que, según le dijeron, está “vinculada a organizaciones terroristas como CADAL”.

“Nuevamente me pidieron que que me alejara del PAP. Les expliqué que en este partido encontré una Familia. Amenazaron a toda mi familia con prisión. Amenazaron con quitarnos a mi niño. Al final me preguntaron qué iba a hacer. Solo les respondí que no podía ser deshonestos con ellos, que seguiría siendo quien soy y que los perdonaba por todo el mal que me hacen. Como no cometí ningún delito, cuando estaba desempacando los maletines, el nasobuco se me bajó y me llamaron la atención, me lo subí y pedí una disculpa, pero al final de esa fue la única justificación que encontraron para imponerme una multa de 2 000 pesos más”, relató.

Gómez Sánchez fue de los activistas del Partido Autónomo Pinero más asediados por su apoyo al 15N. Por esos días le realizaron un acto de repudio frente a su vivienda y lo mantuvieron con vigilancia policial y bajo prisión domiciliaria.

Al menos una quincena de activistas del PAP resultaron detenidos por manifestarse pacíficamente el 11 de julio del pasado año, tres de ellos resultaron absueltos en el juicio, incluido su presidente, Ramón Salazar. En cambio, Juan Luis Sánchez González fue sentenciado a tres años de privación de libertad por el supuesto delito de “atentado”.

