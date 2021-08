MIAMI, Estados Unidos.- El reportero de Palenque Visión Yoel Acosta fue detenido este miércoles 18 de agosto y multado con 2 000 pesos por sus denuncias en redes sociales. Durante la detención, asegura que incluso fue amenazado con el Decreto-Ley 35, publicado por el régimen cubano esta misma semana.

Acosta había salido de su casa hacia la carretera central de Baracoa, provincia de Guantánamo, y se encontraba conversando con el activista por los derechos humanos Yordis Fuentes Pérez cuando fue detenido por un oficial de la policía y trasladado a la estación de policía de esa localidad.

“Fui trasladado hacia la estación de policía en una detención arbitraria, pregunté el por qué me llevaban y solo me dijeron que cuando llegara me iban a dar la posibilidad de hablar. Al llegar fui entrevistado por un oficial de la Seguridad del Estado y por varios oficiales de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria), en la entrevista me dijeron que iba a ser multado con 2 000 pesos de multa, y que si no la pagaba en 72 horas me iban a llevar a prisión”, contó.

El reportero denunció que la multa fue impuesta injusta y arbitrariamente por el oficial de la Seguridad, “que me dijo que a partir de hoy van a estar pendientes de todo lo que yo hago, y que no puedo expresarme más libremente en las redes sociales”.

El régimen cubano divulgó este martes 17 de agosto en la Gaceta Oficial No. 92 dos nuevas normativas contra la libertad de expresión en la isla, específicamente en lo que se refiere a redes sociales: una es el Decreto Ley No. 35, De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico, y la otra es la Resolución 105, Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad.

“Durante la detención me dijeron que todos aquellos que se expresen libremente o muestren la realidad que vive el cubano de a pie, el trabajador, que muestren la realidad, trabajo que yo hago, pues van a ser penalmente sancionados y serán llevados a un tribunal. Me hicieron también una carta de advertencia y me dijeron que era la última, que la próxima vez que fuera detenido me iban a llevar prisión”, señaló.

Sin embargo, “mi mensaje al régimen cubano es que”, agregó Acosta, “vamos a seguir enfrentando estas situaciones, vamos a seguir demostrando la realidad del pueblo cubano, no tenemos miedo a ser llevados a prisión, y lo vamos a hacer responsable de los que nos pase, de lo que me pase a mí como persona que defiende los derechos humanos del pueblo cubano. Vamos a exigir la libertad de todos los presos político, no les tenemos miedo, y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo hasta que Cuba sea un país democrático y libre”, sentenció.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.