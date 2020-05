Multan a una madre en Cuba que iba a vacunar a su bebé de cinco meses

MIAMI, Estados Unidos.- Una madre cubana, residente en la Isla de la Juventud, municipio especial de Cuba, denunció este jueves en su perfil de Facebook que cuando se dirigía al policlínico de su zona a vacunar a su bebé de cinco meses fue interceptada por la policía y multada con 150 pesos.

Liannys Ramírez Vega relató “el abuso diario con el pueblo” cuando se dirigía al punto de revisión del puente en Nueva Gerona “para pasar hacia el policlínico uno a vacunar a mi hija de cinco meses, con un papel de mi doctora, que me dijo que con el papel de la vacuna me dejaban pasar en la motorina, para no tener que ir caminando desde Saigón hasta el policlínico, exponiendo a mi hija a todo lo que hay en la calle, que son como dos kilómetros”.

Sin embargo, un agente de la policía, con placa número 38330, y quien no quiso dar su nombre, “sin explicación ninguna y haciendo caso omiso al papel de la vacuna” multó a Ramírez con 150 pesos en moneda nacional.

“Como si no fuera suficiente la falta de comida y la necesidad que hay en este país para que estos perros pongan multas como si nada, y hago responsable a este señor si es que así se le puede llamar de que mi hija no se ponga su vacuna”, escribió.

“Esto es una muestra de abuso y el atropello diario que hay contra el pueblo. Ahora se arreguindan [sic.] del Covid-19 para sobrecumplir el plan de multas como si en Cuba hubiera tanto dinero para estárselos regalando”, denunció.

Y prosiguió: “La justificación es que están protegiendo al pueblo, qué pueblo, si hubieran querido proteger al pueblo hubieran cerrado todos los aeropuertos antes que entrara el virus a Cuba, pero no, el turismo está primero para ahora estar explotando a las personas. Hasta cuándo va a ser el abuso con el pueblo”.

De acuerdo al doctor Francisco Durán, jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), había dicho anteriormente en una de sus conferencias diarias sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba, que el esquema habitual de vacunación no se iba a afectar bajo ninguna circunstancia.