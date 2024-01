LA HABANA, Cuba. – “Volvieron a hacerlo: las inspectoras me impusieron dos multas que suman 9.500 pesos sin tener en cuenta mi condición”, denuncia Ricardo Jesús Pupo Reyes, un cuentapropista cubano con discapacidad que fue multado por las autoridades cubanas por vender cigarros.

El hombre lleva poco más de 15 años ejerciendo la actividad por cuenta propia de vendedor ambulante en la zona de la Novia del Mediodía. Con su carrito se traslada de un lado a otro ofertando sus productos a las personas que se encuentran en las paradas aledañas esperando los ómnibus del transporte público.

En esta ocasión, dos inspectoras de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) que pasaban por el lugar en un taxi particular llegaron hasta donde él estaba parado y lo multaron por ofertar cajetillas de cigarros.

La carretilla de Pupo Reyes (Foto de los autores)

“Lo que yo vendo es chicharrones, rositas de maíz, maní; y ese día había puesto unas ruedas de cigarro a la venta. Ellas llegaron y me dijeron ‘Te vamos a multar por tener cigarro’ y me soltaron las dos multas de 1.500 y 8.000 pesos”, contó Pupo Reyes.

Según el entrevistado todo ocurrió el pasado 16 de enero en la autopista de la Novia del Mediodía, donde oferta sus productos diariamente.

Asimismo, Pupo Reyes aseguró que incluso dos inspectores de transporte que estaban en la parada cuestionaron el “mal trabajo” de las dos funcionarias de la DIS y la falta de sensibilidad hacia el trabajador por cuenta propia.

“Les digo ‘Mira, yo soy impedido’ y les enseñé el pie; les pedí que al menos me pusieran una multa preventiva, una que no fuera tan alta por ser la primera vez, pero qué va, no entendieron, no les importó”, precisó el hombre.

Pupo Reyes asegura que se quejó en Atención a la Población del Gobierno municipal de La Lisa, donde reside. Sin embargo, en esa entidad le orientaron hacer la reclamación en las oficinas de la DIS del municipio.

Tras presentar su queja en la DIS, según Pupo Reyes, la funcionaria que le atendió le exigió que pagara la multa atendiendo a que el trámite demoraba y el importe podía duplicarse y el caso incluso ser enviado a tribunales.

“Cuando le explico que el problema es que yo no tengo el dinero para pagarla, que era mucho dinero, la mujer me contestó que eso no era problemas de ellos; simplemente esta gente no tienen la más mínima sensibilidad humana”, apuntó.

El cuentapropista es padre de seis hijos (cuatro son menores de edad) y el único sustento de su familia.

En enero de 2021, CubaNet publicó una denuncia suya tras haber sido multado con 1.500 pesos por tomar un descanso y mantenerse estático en un solo punto de la ciudad por un corto periodo de tiempo. Según las autoridades, debía mantenerse en movimiento para poder efectuar sus ventas.

CubaNet intentó obtener declaraciones de la DIS municipal de La Lisa, pero, según la funcionaria que recibió la llamada, la entidad no daría respuesta a una prensa que no fuera “la revolucionaria”.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.