Multan a opositor cubano por bajarse la mascarilla para tomar sus pastillas

MIAMI, Estados Unidos.- Un opositor cubano llamado Pedro Wenceslao La Guardia Arteaga fue multado con 2000 pesos cuando se bajó la mascarilla para tomarse sus pastillas. El hecho ocurrió este jueves en La Habana, en un albergue para personas sin hogar ubicado en el municipio Boyeros.

“Yo me encontraba con mi mascarilla puesta, pero me la bajé por un momento para tomarme mis medicamentos, que ya me tocaban; estaba en el portal, no en la calle”, relató a CubaNet.

Según explicó, un agente de la policía lo tocó por la espalda, y cuando se volteó le dijo: “te bajaste el nasobuco”. Aunque el activista intentó explicarle que dentro del perímetro de su casa él lo puede hacer, sobre todo si es por necesidad, el oficial hizo oídos sordos y le impuso una multa de 2000 pesos.

Para el opositor, esto es parte de la política represiva que mantienen contra él por ser Delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) en Boyeros, y promotor de Cuba Decide.

“Ya esta es la tercera multa de 2000 pesos que me ponen por gusto, y en un corto período de tiempo, porque yo siempre estoy denunciando las cosas malas que hace esta dictadura castro-canelista”, afirmó Wenceslao.

El pasado 7 de septiembre, un día antes de la Revolución de los Girasoles, Pedro Wenceslao, de 65 años de edad, fue arrestado y conducido hacia un sector policial cerca de Boyeros. Ese día fue liberado luego de dos horas y multado con una cuota de 2000 pesos.

Para esa fecha, ya debía 6000 pesos de multas que se ha negado a pagar porque considera arbitrarias. Aunque el Departamento de la Seguridad del Estado le ha advertido que si mantiene su negativa podría ser llevado a prisión por el delito de “impago de multas”.

Recientemente, José Díaz Silva, coordinador principal del MONR, denunció la detención de dos de sus activistas, Jorge Ortiz Suárez y Roberto Reyes Hernández, ambos multados con la misma cantidad que Pedro Wenceslao. En el caso de Reyes, igual se encontraba en el portal de su casa o “choza”, como la llamó debido al pésimo estado en que se encuentra.

A principios de septiembre, el régimen cubano decretó toque de queda en la capital debido al aumento de casos positivos al nuevo coronavirus, prohibiendo así la movilidad de personas y vehículos en el horario de 7.00 p.m. a 5:00 a.m.

En medio de la pandemia del coronavirus las fuerzas policiales cubanas se han visto empoderadas para reprimir a su antojo, acosar y maltratar a los ciudadanos a través de la implementación de medidas extremas y la imposición frecuente de multas arbitrarias. Sin embargo, el gobierno cubano alaba con frecuencia el actuar de este órgano represivo.