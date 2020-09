Multado y golpeado: así liberaron a Luis Manuel Otero Alcántara

MIAMI, Estados Unidos. – Después de varias horas de arresto, el artista Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado en la madrugada de hoy con golpes en el rostro y una multa.

El artivista se encontraba este sábado celebrando junto a varios colegas el segundo aniversario del proyecto cultural “Movimiento San Isidro” cuando agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo sacaron de su vivienda a la fuerza, sin que mediara ningún documento legal.

Fue llevado con esposas a la estación policial Cuba y Chacón, ubicada en Habana Vieja. Allí, en gesto de solidaridad, se personó la curadora de arte Anamelys Ramos para recibir información sobre la situación de su amigo Otero. Sin embargo, de forma grosera fue sacada de la unidad por el oficial de turno en la carpeta con la falsa justificación de no estar utilizando correctamente la mascarilla.

Otero Alcántara, que no se había resistido al arresto para evitar que los policías emplearán violencia, cuestionó la manera en que Anamelys había sido expulsada del lugar, motivo por el cual recibió varios golpes.

“Me tiraron al suelo y me golpearon. Luego ellos mismos me hicieron un certificado por lesiones y me liberaron con una multa de 2 000 pesos que no pienso pagar y que además rompí”, declaró a Luis Manuel a CubaNet.

“Estoy adolorido, sí, pero esto es fuego”, selló el artista.

El pasado 8 de septiembre, Otero fue detenido en la puerta de su casa mientras sostenía un cartel que él dibujó con un girasol en blanco y negro, tras la convocatoria realizada por la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y Cuba Decide de realizar acciones pacíficas como parte de la “Revolución de los Girasoles”.

Desde hace unos días, el Movimiento San Isidro está liderando un proyecto para niños del barrio San Isidro, que incluye talleres de dibujo.

“Todo es parte de lo mismo, son actividades que realizamos y que al régimen le molesta, pero seguimos adelante, la cultura salvará a Cuba y el mundo, estamos conectados”, concluyó Otero.