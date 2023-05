MIAMI, Estados Unidos. — Ya suman quince las líderes de organizaciones y partidos políticos, miembros de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), que han amadrinado a presas políticas cubanas para dar a conocer sus casos internacionalmente y pedir que sean liberadas.

La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) informó hoy que la última madrina que ha sido anunciada es Ana Belén Cordero, una política ecuatoriana que fue asambleísta nacional y que liderará campaña por la liberación de la presa política cubana Angélica Garrido.

“Angélica Garrido fue arrestada en Cuba por participar en las protestas el 11 de julio de 2021. Su esposo, Luis Rodríguez, me pidió que la amadrine. Lo hago con profunda responsabilidad y me comprometo a mantener viva la historia de Angélica”, explicó Ana Belén Cordero tras el anuncio.

Ana Regina Sánchez, quien es miembro de la UPLA y del Partido Nacional de Honduras (PNH), es otra de las políticas que se sumó a la campaña. Ella amadrina a Lisdany Rodríguez Isaac, arrestada en Villa Clara por participar en manifestaciones pacíficas del 11J.

“Hoy, con mucha responsabilidad, quiero sacar la voz por Lisdany, a quien su libertad le fue arrebatada y hace dos años que no ha vuelto a ver a su hija, y quien aún no pierde la esperanza de volver a verla. Me comprometo a mantener viva la historia de Lisdany”, sostuvo Sánchez.

Por su parte, Delsa Solórzano, dirigente de la oposición venezolana y líder del partido Encuentro Ciudadano, amadrina a Lidianis Rodríguez Isaac, hermana de Lisdany, condenada a 10 años de cárcel por su participación en esas mismas protestas.

“Quiero ser la voz y exigir la libertad de Lidianis Rodríguez Isaac, quien fue condenada a 10 años de prisión por desobediencia civil y desacato”, expresó la activista venezolana.

Otras mujeres de la política latinoamericana también amadrinarán a presas políticas cubanas: Sofía Brambilla, Diputada Nacional por Corrientes, Argentina, y secretaria nacional de PRO Mujeres abogará por el caso de la presa política María Cristina Garrido; Andrea Ojeda, vicepresidenta de la UPLA y miembro del partido Renovación Nacional de Chile, amadrinará a Arianna López Roque, presidenta de la Academia Julio Machado de Villa Clara, en donde fuera arrestada por manifestarse pacíficamente el 11 de julio de 2021; Martha Evelyn Batres, líder política en El Salvador y directora de la Red de Mujeres de la UPLA, se comprometió a ‘enarbolar la lucha por la libertad’ de la presa política Lizandra Góngora Espinosa, de 35 años.

La UPLA tiene miembros en 21 países de la región y ha anunciado que dará a conocer el nombre de una madrina latinoamericana por día hasta que las más de 130 presas políticas cubanas tengan una mujer que promueva y defienda sus casos.

Julián Obiglio, presidente de la UPLA, ha manifestado sentir orgullo por las mujeres de su organización que se han unido al madrinazgo, a pesar de que muchas de ellas también sufren dictaduras en sus países, como es el caso de Delsa Solórzano en Venezuela.

La mayor parte de las mujeres que cumplen prisión política en Cuba en estos momentos fueron arrestadas cuando participaban en manifestaciones pacíficas para pedir libertad y el fin del comunismo en la Isla.

La Asamblea de la Resistencia Cubana apoya esta campaña y pide a los países democráticos que tienen relación con el régimen castrista que reclamen la libertad inmediata de estas presas políticas cubanas.