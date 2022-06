CIUDAD DE MÉXICO, México. — En la tarde del 13 de junio, Amelia Calzadilla recibió un mensaje de Whatsapp de un número desconocido donde la amenazaban de muerte y lanzaban contra ella ofensas. Amelia es la madre de tres niños que explotó en redes sociales contra la ineficiente gestión gubernamental y cuyos videos se han viralizado.

“Muerte perra. Puta de recargas”, decía el texto enviado por el número +56 938743223, un prefijo que coincide con el de Chile. La joven madre no tiene certeza sobre quién está detrás de estos ataques, si efectivamente provienen de Sudamérica o son enviados desde otro lugar usando una SIM de ese país.

“Yo digo las cosas como son, pero no puedo acusar a nadie sin pruebas”, declaró a CubaNet Amelia, convaleciente actualmente de una gripe que la mantiene con fiebre.

Un día antes, ese mismo número le había escrito: “Hola Amelia. Perra maldita. Ignorante. El Otaola te va a hacer mierda. Eres la peor mierda del mundo”.

“Mi reacción ha sido estar tranquila porque sé de que lado está la razón”, explica Calzadilla. “No me dejo ofender y mantengo mi historial. No soy ninguna maquinaria articulada de daño. A mí nadie me financia, nadie me paga. No me voy a dejar asustar por unos anormales que no me conocen y hablan de mí. Le tienen tanto miedo a abordar el problema que prefieren acabar con el mensajero”.

Ayer, 15 de junio, el suegro de Amelia denunció en su perfil de Facebook las amenazas recibidas, pero sin detallar en el contenido de estas. Ruy Díaz expuso su preocupación sobre las fotos que se están compartiendo en redes con las caras de sus nietos, con lo que son expuestos.

Sobre los ataques de los perfiles falsos pro-régimen hacia su familia, Díaz escribió que antes consideraba que eran “personas privadas, tal vez extremistas. Hoy tengo la convicción absoluta de que son financiados por alguien”.

Añadió que estos trolls están acompañados de “un equipo de trabajo, con investigadores, técnicos de audio”. Además “tienen acceso a información privada, bancaria, de inmigración y extranjería”, detalló el suegro de Calzadilla.

Aunque no lo mencionó directamente, su descripción coincide con el trabajo de difamación realizado por El Guerrero Cubano, un troll operado por la Seguridad del Estado que, desde el anonimato, lanza continuos ataques contra cualquier actor social que alce la voz en Cuba. En este caso, han ido contra la joven, graduada de Lenguas extranjeras por la Universidad de La Habana, y su esposo.

El 9 de junio Amelia Calzadilla publicó su primera directa en redes, que de inmediato se viralizó. Un día después, madres y padres cubanos se unieron a su reclamo de mejores condiciones de vida para sus familias.

Por su parte, el Estado reaccionó atacando a la joven. Contra ella desplegaron una campaña de difamación para intentar desacreditar su mensaje. Sin nada realmente negativo que decir contra Amelia, perfiles falsos que comparten continuamente propaganda, así como voceros oficialistas, entre ellos Pedro Jorge Velásquez, la atacaron.

Según estas cuentas, Amelia no tenía derecho a hablar de pobreza y carencias en Cuba porque en su casa hay lámparas de la tienda, un televisor y sus uñas están arregladas. Por tanto, su vida no parecía lo suficientemente miserable como para quejarse. También ha sido acusada, sin prueba alguna, de estar financiada desde Estados Unidos. Un argumento habitual que esgrime la dictadura cubana contra todo aquel que la señala.

Bajo la firma del físico Ernesto Estévez, el portal Cubadebate publicó un artículo donde aseguró que las declaraciones de la madre cubana eran “un ejemplo de manual de lo que se llama gestión de la irritación”.

Sobre estos ataques hacia ella y su familia, Amelia comentó a CubaNet: “En su debido momento, después que reciba hoy a los compañeros de la empresa eléctrica, voy a hacer alusión a toda la historia y responderé a los agresores. Llegará mi momento”.

