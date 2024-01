MIAMI, Estados Unidos. — El actor alemán Christian Oliver, reconocido por sus destacadas actuaciones en películas como Speed Racer y The Good German, perdió la vida junto a sus dos hijas en un accidente aéreo ocurrido este jueves en el Caribe.

La tragedia ocurrió cuando Oliver, de 51 años, viajaba con sus hijas Madita, de 12 años, y Annik, de 10, a bordo de una avioneta que se estrelló en el mar alrededor del mediodía, según un reporte ofrecido por la Policía Real de San Vicente y las Granadinas y difundido por medios de prensa.

La aeronave había despegado del aeropuerto J.F. Mitchell, en Bequia —una pequeña isla que forma parte de San Vicente y las Granadinas—, con rumbo hacia Santa Lucía.

Autoridades locales revelaron que el avión monomotor experimentó dificultades poco después del despegue y se precipitó en picado hacia el océano. Pescadores y buceadores de Paget Farm se movilizaron para prestar ayuda, mientras los guardacostas de San Vicente y las Granadinas coordinaban las labores de rescate.

Según el magazine Entertainment Weekly, los cuerpos de Christian Oliver, sus hijas y el piloto de la aeronave, identificado como Robert Sachs, fueron recuperados del agua. Todos fueron declarados muertos y trasladados a la morgue de la funeraria Kingstown. La causa exacta del accidente sigue bajo investigación.

Informes preliminares señalan que el piloto notificó por radio a la torre de control sobre problemas ocurridos poco después del despegue, anunciando su intención de regresar. Esa comunicación fue la última registrada antes del fatídico suceso.

Hasta el momento, Jessica Klepser, madre de las pequeñas, no ha emitido declaraciones sobre la trágica pérdida.

Christian Oliver dejó un legado cinematográfico que incluye colaboraciones con estrellas como Tom Cruise en Valkyrie y Harrison Ford en Indiana Jones, and the dial of Destiny, entre otros proyectos notables como Saved by the Bell: The New Class, Alarm für Cobra 11 y English Estate.

