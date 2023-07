MADRID, España.- El cantante, bajista y cofundador de la banda de rock estadounidense The Eagles, Randy Meisner, murió a los 77 años por complicaciones con una enfermedad pulmonar.

“The Eagles lamenta informar que el miembro fundador, bajista y vocalista, Randy Meisner, falleció anoche (26 de julio) en Los Ángeles a los 77 años, debido a complicaciones de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)”, dio a conocer el sitio web oficial de la agrupación este jueves.

El comunicado recordó que “Randy fue una parte integral de The Eagles y fundamental en el éxito inicial de la banda”, surgida en Los Ángeles, California, en 1971.

Asimismo, se refirió a su “rango vocal asombroso”, demostrado en baladas como “Take It to the Limit”.

Además de Meisner, crearon la banda Don Henley, Bernie Leadon y Glenn Frey (1948-2016). Entre sus éxitos se encuentra “Hotel California”, tema icónico de la historia del rock. El álbum homónimo, según la revista especializada Rolling Stone, es uno de los 500 mejores discos de todos los tiempos. En 2017, The Eagles decidió sacar una edición de lujo conmemorando los 40 años del disco.

Otros éxitos de la banda son “Take it easy”, “Victim Of Love”, “Life In The Fast Lane”, “New Kid In Town” y “After The Thrill Is Gone”.

Randy Meisner se separó de The Eagles en 1977 y continuó su carrera en solitario, que incluyó los álbumes Randy Meisner (1978) y One More Song (1980).

En junio pasado The Eagles, integrada actualmente por Don Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill y Deacon Frey, anunció su gira de despedida “The Long Goodbye”, que comenzará en el Madison Square Garden de Nueva York el 7 de septiembre próximo y pasará por ciudades como Boston, Denver, Indianapolis, Atlanta y Detroit.