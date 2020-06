Muere Pedro Trujillo, fundador del Grupo Moncada

MIAMI, Estados Unidos. – Pedro Trujillo, fundador de Moncada, falleció este lunes en La Habana a los 66 años edad, informaron miembros de esa agrupación.

“No hay palabras… murió Pedro Miguel Trujillo Travieso (1953-2020), más conocido como ‘Pedro el Gordo’ o ‘El Gordo de Moncada’. Fueron 25 años juntos. Compartimos infinidad de anécdotas y mucha música. Día muy triste para los Moncada y para la cultura cubana…”, escribió en Facebook Juan Carlos Rivero, director musical de la banda.

La emisora Radio Habana Cuba señaló en su página web que Trujillo murió víctima de un cáncer.

“El Grupo Moncada ya no será lo mismo sin ti, todos preguntarán por el tío conejo o simplemente por ‘Pedro el Gordo’; la ley de la vida te aleja de nosotros, pero solo físicamente, no habrá concierto en el que no esté tu imagen, en el que tus compañeros de vida no dejen de recordarte, gran músico, compañero, padre, esposo y amigo”, destacó Duani Ramos, vocalista de la agrupación.

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) también lamentó la muerte de Trujillo.

“Nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos de Pedro Miguel Trujillo Travieso (1953-2020), más conocido como ‘Pedro el Gordo’, quien falleciera este 1ro de junio en La Habana, Cuba. ‘El Gordo de Moncada’, con su flauta, dotó a la agrupación de una excepcional sonoridad”, escribió la institución en Twitter.

Nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos de PEDRO MIGUEL TRUJILLO TRAVIESO (1953-2020), más conocido como Pedro el Gordo quien falleciera este #1Junio en #LaHabana #Cuba.

El Gordo de Moncada, con su flauta, dotó a la agrupación de una excepcional sonoridad. EPD pic.twitter.com/REuqfNwgRa — UNEAC (@UNEAC_online) June 2, 2020

Graduado de la Universidad de La Habana, Trujillo se desempeñaba como flautista y saxofonista del grupo.

“El público cubano te recordará con cariño. Guardaré con recelo el disco con tus composiciones que un día me regalaste con un ‘Mulato, ve a ver si te sirve algo de esto’. EPD Gordo. Mis condolencias a la familia y a tus compañeros de la vida”, publicó en Facebook el músico Arnaldo Rodríguez.

Moncada es una de las agrupaciones en activo con más recorrido dentro del panorama musical cubano. Asimismo, es una de las bandas con mayor afiliación al régimen de la Isla.

Aunque en las últimas décadas el grupo ha perdido peso entre las nuevas generaciones, sus composiciones siguen teniendo un profundo matiz político, con recurrentes apologías a la figura de Fidel Castro y la Revolución cubana.