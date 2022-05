MADRID, España.- Una mujer murió este jueves después de lanzarse del puente Almendares, en La Habana, Cuba, informó el usuario Henry Limonta a través de Facebook.

En una grabación compartida por Limonta se aprecia a la señora tendida en el suelo, recibiendo asistencia de un especialista de la salud. Además, se observa a varias personas que al parecer estaban cerca del lugar en el momento del suceso.

Según los comentarios del mismo usuario, fue trasladada con vida al hospital.

Posteriormente, un familiar de la señora, identificada como Denia Rodríguez, comentó que había fallecido tras ser hospitalizada.

“Es una prima de mi mamá. Dios sabe la situación que la llevó a eso”, dijo Rodríguez, sugiriendo que se trató de un suicidio. Las causas aún se desconocen.

El pasado año, trascendió el suicidio del reguetonero cubano Iván El Bacoco. Posteriormente, su amigo Jonathan Fermín Michel Valdés (El Kamel) explicó a través de redes sociales: “Me duele demasiado esto. Solo quiero que el mundo sepa que esto es causa de la desesperación que la juventud tiene por un gobierno que no deja desarrollarse. Muchos jóvenes lo están haciendo, no solo él. Esa no es la solución…”.

Suicidios en Cuba

Según datos oficiales, aproximadamente cuatro personas mueren cada día en la Isla por este motivo. Entre 2014 y 2020 casi 9 000 personas se quitaron la vida, especialmente de la tercera edad.

El mayor pico de suicidios en el país coincidió con la aguda crisis económica del período especial. En el año 2019 Cuba fue el cuarto país con más suicidios de la región. En el 2020 La Habana fue la provincia donde más suicidios ocurrieron, con 205 decesos. Aunque esto no significa que sea el territorio con mayor tendencia a las autolesiones si se tiene en cuenta su elevada población.

El suicidio se ha ubicado históricamente entre las primeras 10 causas de muerte en la Isla.

