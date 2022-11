MADRID, España.- Una migrante cubana falleció este miércoles cuando intentaba cruzar el Río Bravo desde México hacia Texas. Según informó el medio estadounidense Breitbart, sufrió un paro cardíaco tras un ataque de asma.

De acuerdo a la información, la mujer viajaba con un grupo de más de 400 migrantes que se entregaron a las autoridades al sur de Eagle Pass. Los migrantes avisaron a las autoridades migratorias de la emergencia médica de la cubana, que se encontraba a orillas del río.

A migrant woman from Cuba died while crossing the Rio Grande from Mexico into Texas on Wednesday morning. The woman appears to have suffered cardiac arrest following an asthma attack while crossing the border river. https://t.co/h31wDDAfwM

— Breitbart News (@BreitbartNews) November 2, 2022