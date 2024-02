MADRID, España.- El mundo del espectáculo y la comunidad LGBTIQ+ de Cuba lamentó este sábado el fallecimiento de Juan Vicente Garabito Sánchez, conocido cariñosamente como Juanvi. Considerado el transformista más longevo del país, murió a la edad de 98 años en su pueblo natal, Zulueta, en la provincia de Villa Clara.

Desde 1958, Juan Vicente Garabito Sánchez se presentó en escenarios cubanos bajo el nombre artístico de Doris del Mar. Su talento y carisma lo convirtieron en uno de los referentes más importantes para la comunidad LGBTIQ+ en la Isla.

La vida de Juanvi estuvo marcada por la aceptación y el amor de aquellos que lo rodeaban. En una entrevista con el medio On Cuba en 2018, compartió su experiencia y reflexiones sobre su identidad y trayectoria: “He tenido mucha suerte, porque ni mis padres ni mis hermanos, ningún familiar, me censuró. Tampoco nunca hablé con ellos de este tema. Mis hermanos me quieren y me respetan. A veces pensaba que me iban a decir algo cuando me teñía el pelo, o sacaba las cejas, pero no, nunca”.

La noticia de su muerte fue compartida en Facebook por Yoel Hernández Rivas, quien lo consideraba su “padrino”. En un emotivo mensaje, Hernández Rivas expresó el profundo afecto y la conexión que la comunidad tenía con Juanvi: “En nombre de nuestra familia que siempre fue la tuya, no te decimos adiós, pues tu recuerdo siempre vivirá en nosotros”. El pueblo zulueteño se unió al duelo, reconociendo la influencia de Juan Vicente Garabito Sánchez en sus vidas: “Hoy el pueblo zulueteño llora tu pérdida, pero te llevará siempre en el corazón”.

“E.P.D. para ese amigo que supo ganar la admiración y respeto de todos”; “Que descanse en paz este gran señor y respetable amigo que me vio crecer. Que allá en la Eternidad encuentres la Alegría que te caracterizó siempre”; “Una triste noticia para todos los zulueteños. Siempre te recordaremos con el amor y cariño que siempre nos diste”; se lee en comentarios a la publicación.

En 2017 había sido homenajeado en el cine de su pueblo, donde trabajó durante años como taquillero.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.