Muere Hugh Thomas, el historiador británico que mejor conocía al castrismo

MIAMI, Estados Unidos.- El historiador británico Hugh Thomas ha muerto este sábado a los 85 años de edad en su casa en Londres, informó el diario español ABC, medio con el cual colaboraba.

El autor de Cuba. The Pursuit of the Freedom (Cuba: La lucha por la libertad), se licenció en 1953 en la Universidad de Cambridge y completó sus estudios en la Sorbona. En 1971, tras diez años de investigación, publicó su famosa monografía sobre la historia de la isla caribeña.

“Los que admiran los avances sociales debidos a la Revolución tienen que tener en cuenta también la brutalidad de los carceleros, el carácter arbitrario de una tiranía omnipresente que nadie podía prever, el tedio propio de un Estado burocrático ineficaz y la tristeza de una sociedad en la que están condenadas la excentricidad y la experimentación privada”, escribió Thomas en el epílogo de su libro en su primera edición.

Ya para la última edición de esa obra, el historiador incluyó un texto todavía más crítico con el régimen castrista.

Además de su libro de Historia, publicó la novela La Habana en 1984 y escribió el prólogo de Havana. History and Architeture of a Romantic City, de la autora María Luisa Lobo Montalvo, hija del magnate azucarero Julio Lobo.