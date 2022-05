MADRID, España.- El empresario Gus Machado, rostro cubano de la compañía Ford, murió este lunes en Miami, a sus 87 años.

La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar, al compartir la noticia en Twitter, señaló: “Gus Machado vivió el Sueño Americano y ayudó a muchos en la comunidad a cumplir los suyos”.

“Hoy lamentamos su muerte y celebramos el legado de un hombre de familia, exitoso empresario y, sobre todo, un cubano de pura cepa. ¡Llegue a familiares y amigos nuestro más sentido pésame!”, agregó Salazar.

Nacido en Cienfuegos en 1934, a los 15 años viajó a Carolina del Norte para estudiar preuniversitario en el Pineland College-Edwards Military Institute. En 1949 volvió a Estados Unidos y se radicó allí definitivamente. En 1956 desde Illinois se trasladó con su familia a Miami.

Viajó a la Isla en 1960. Cuando se encontraba en una estación de correos en La Habana para cambiar dos “money orders” por la venta de un Chevrolet 1950 y otro de 1951, escuchó que el régimen cubano organizaba el cambio de moneda. En ese momento, con el dinero cambiado, cogió el ferry de vuelta a Cayo Hueso. Nunca más regresó a Cuba.

En 1984 abrió en Miami un concesionario de Johnson Ford al que renombró como Gus Machado Ford. Desde entonces su éxito en la venta de autos fue en aumento.

Junto a su esposa Liliam hizo grandes aportes a la educación de los jóvenes en Miami, a través de donaciones para programas educativos.

A la Sociedad Americana del Cáncer llegó a donar hasta un millón de dólares. Además organizaba el Gus Machado Golf Classic en apoyo a dicha sociedad.

Al respecto, el alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, manifestó: “Su filantropía es legendaria y ha ayudado a muchas organizaciones benéficas”.

#GusMachado was a #Hialeah titan, who built a car dealership empire. He came from Cuba at 15 & became Ford Motors #1 Auto Dealer. His philanthropy is legendary & has helped so many charitable organizations. @viviana_bovo01 & I are sadden by the news of his passing. pic.twitter.com/82FusvgI1s

— Esteban Bovo (@MayorBovo) May 17, 2022