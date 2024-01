AREQUIPA, Perú – El pasado 24 de enero falleció el escultor estadounidense Carl André, quien en vida fuera reconocido por su obra y también por el escándalo alrededor del presunto feminicidio contra su pareja, la artista cubana Ana Mendieta.

André murió a los 88 años y casi cuatro décadas después de los trágicos sucesos que desembocaron en la muerte de Mendieta, ocurrida el 8 de septiembre de 1985 en su apartamento en el Greenwich Village de Manhattan.

En esa fecha, la artista “cayó” desde su ventana en el piso 34 tras haber discutido con su esposo. Si bien André fue declarado inocente en el juicio que sucedió al hecho, las sospechas de un posible asesinato siempre han circulado sobre el caso.

Las circunstancias de la muerte de Mendieta han sido desde entonces objeto de debate y escrutinio público, especialmente, luego de la reconstrucción de los hechos que trascendiera en el proceso penal de André.

Según se dio a conocer, cuando la policía llegó al Greenwich Village, André estaba cubierto de arañazos, el portero del edificio declaró que Ana había gritado varias veces “¡No, no, no!”, antes de caer y personas cercanas a la artista no podían creer la posibilidad de un suicidio, dada su personalidad.

Ana Mendieta (Foto: The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC)

El juicio, que duró unos tres años, estuvo marcado por elementos sensacionalistas, incluyendo la alusión al origen latino de Ana Mendieta y la impactante naturaleza de su obra como supuestos indicios de desequilibrio mental.

La absolución causó un escándalo entre las feministas del mundo del arte, pues no estaban de acuerdo con el veredicto de las autoridades. En 2010, un simposio llamado Where Is Ana Mendieta (¿Dónde está Ana Mendieta?) tuvo lugar en la Universidad de Nueva York para conmemorar el XXV aniversario de su muerte.

Asimismo, el 14 de mayo de 2014, el grupo feminista No wave Performance Task Force puso en escena una protesta frente al Dia Art Foundation, donde tenía lugar una retrospectiva de Carl André.

El grupo depositó un montón de sangre animal e intestinos frente al establecimiento, con las manifestantes en chándales transparentes con frases que rezaban “Deseo que Ana Mendieta siguiera viva” escritas sobre ellos.

Ana Mendieta se convirtió con el tiempo en un ícono feminista y el legado de su obra perdura hasta hoy, siendo todavía motivo de reflexión y debate. La reciente muerte de Carl André, por su parte, ha avivado la controversia alrededor de la pareja.

