Muere Arturo Cobo, veterano de la Brigada 2506

MIAMI, Estados Unidos. – Arturo Cobo, veterano de la Brigada 2506 y benefactor de los balseros cubanos, falleció el pasado domingo a los 78 años de edad en el Lower Keys Medical Center de Cayo Hueso, informó Radio Televisión Martí.

Aunque Cobo padecía de una enfermedad, su muerte sorprendió a su familia, incluida su hija, Elsa Degraffenreid.

“Creíamos que le quedaba más tiempo (…) Su alegría era vernos a nosotros (…) Fue el mejor padre del mundo: nos adoraba a mi hermana y a mí, a sus nietos y a su bisnieto.”

Cobo nació el 12 de marzo de 1941 en Santiago de las Vegas, localidad ubicada en el municipio de Boyeros, al sur de La Habana.

Fundador del Hogar de Tránsito para refugiados cubanos en Cayo Hueso, fue uno de los apoyos más importantes que tuvieron quienes llegaron a Estados Unidos a través del estrecho de la Florida.

Ese centro fue vital para que los balseros cubanos recibieran atención y orientación a su llegada al país.

“Esta es una pérdida muy sentida, no solo para los activistas de la lucha por la libertad de Cuba, sino para los miles y miles de balseros a los cuales él ayudó durante décadas (…) Les curó las llagas, les dio de comer y los albergó, muchas veces con su propio dinero”, declaró a Martí Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia.

Señala el medio que el cadáver de Cobo será cremado. También se realizará una misa en su honor el domingo a las 3 de la tarde en la Basilica of St. Mary Star of the Sea, de Cayo Hueso.

Sus cenizas descansarán en un nicho del Mausoleo de la Brigada en el Cementerio Caballero Rivero Dade South Memorial Park, de 14200 SW 117 Ave., en Miami.