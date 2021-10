MIAMI, Estados Unidos. – Este sábado, el Movimiento San Isidro (MSI) convocó a una jornada de ayuno “en apoyo a todos los presos políticos que hoy se cuentan por cientos en las cárceles cubanas, especialmente a aquellos que se encuentran en huelga de hambre a lo largo de la Isla”, según un comunicado dado a conocer por el propio grupo en Facebook.

De acuerdo con el MSI, la jornada de ayuno programada para este 3 de octubre forma parte del “conjunto de acciones y eventos internacionales” que desarrollará el grupo para exigir la liberación de todos sus miembros encarcelados y del resto de los presos políticos cubanos.

En ese sentido, el MSI pidió a todas las personas que deseen unirse al ayuno compartir imágenes, pensamientos y videos con las etiquetas #MSILibre, #DondeTúCaesYoTeLevanto, #SOSCUBA y #PatriayVida.

“En los tres años desde su conformación, el MSI ha enfrentado innumerables escenarios de censura y violencia estatal. Hemos constatado el sostenido aumento de la represión hacia toda la ciudadanía. Los mecanismos de opresión usados por el Gobierno, hoy exacerbados, buscan prolongar el totalitarismo feudal y egoísta que representa el comunismo cubano”, sentenció el grupo de artistas y activistas.

Asimismo, condenó los “actos de repudio, golpizas, encarcelamientos, restricción de movimiento, destierros, asesinatos del honor, decomisos, acciones tipo ‘porno-venganza’ desde el Estado hacia el individuo, manejo y control partidista del sistema judicial, mensajes de odio y llamados a la guerra civil” que constituyen la “artillería” del régimen “en contra de la ciudadanía y la sociedad civil organizada”.

“Hoy, San Isidro tiene la mayor cantidad de miembros presos políticos desde su fundación en el año 2018, en un ambiente social altamente represivo y de severa crisis económica nacional”, reza el comunicado.

La nota también recuerda que Luis Manuel Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre el pasado lunes 27 de septiembre, después de dos meses de encarcelamiento en la prisión de Guanajay, en Artemisa.

“Alertamos sobre el deterioro de su estado de salud afectado por las anteriores huelgas de hambre asumidas y por haberse recientemente contagiado de COVID-19, dentro de dicho centro penitenciario. Luis se encuentra actualmente en el bloque 25, en una celda de castigo. Condiciones que comprometen su salud y su seguridad. Hacemos responsables de esta inhumana y arbitraria situación al Estado comunista cubano y a sus órganos de seguridad”, apuntó el MSI.

“Alertamos también sobre la situación de Maykel Castillo y Esteban Rodríguez, encarcelados por ejercer su derecho a la protesta pacífica. Ambos están presos en cárceles de máxima seguridad, hace cuatro meses y medio y cinco meses, respectivamente, retenidos sin juicio a pesar de haber culminado hace mucho la fase investigativa requerida por Fiscalía”.

Asimismo, el grupo aludió a las huelgas de hambre iniciadas por la poeta Áfrika Reina y la curadora de arte Carolina Barrero, en solidaridad con Otero Alcántara y el resto de los presos políticos cubanos.

“Estas valerosas mujeres se exponen una vez más a las violaciones del régimen, porque sienten profundamente el dolor de esas madres y hermanas que hoy lloran por sus hijos detenidos y difamados”, sostiene la nota del MSI.

“Desde el Movimiento San Isidro, hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los estados miembros y a los organismos de protección de DD HH para erradicar la normalización de la represión como instrumento útil que silencia las peticiones ciudadanas. En Cuba no impera la ley sino el aparato de Seguridad del Estado. Alertamos que los llamados a la acción cívica, a la protesta pacífica, pueden ser respondidos con mayor agresividad y violencia policial, tal y como vimos el 11 de julio y días posteriores. Tenemos la certeza de que las voces de libertad y de ‘Patria y Vida’ no se detendrán, pero deseamos que no sean los únicos escudos de protección de los cubanos”, invocó el grupo.

