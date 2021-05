MIAMI, Estados Unidos. – Luego de tres años y seis meses de prisión, este miércoles fue puesto en libertad por cumplimiento total de su condena el activista Mitzael Díaz Paseiro, miembro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.

El opositor, también integrante de la Asamblea de la Resistencia Interna y del Directorio Democrático, fue encarcelado en 2017 en la prisión Pre Tensado de Santa Clara en el contexto de la campaña #YoVotoNo, impulsada contra el referéndum constitucional promovido por el régimen.

En el juicio, en el que no le fue permitido contar con un abogado, resultó condenado por la figura penal de “peligrosidad social predelictiva”, una ley copiada del nazismo alemán que castiga un delito antes de que se cometa, y que el régimen utiliza como mecanismo represivo contra la ciudadanía, sobre todo contra los disidentes y opositores.

En 2019, dos años después de su encarcelamiento, Díaz Paseiro fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional.

Desde su ingreso a prisión hasta la fecha, el opositor denunció a través de su esposa, la activista Arianna López Roque, los continuos tratos crueles y degradantes recibidos.

En varias ocasiones, fue golpeado, trasladado de un centro penitenciario a otro y enviado por largos períodos de tiempo a celdas frías, sucias y sin iluminación, como castigo por negarse a aceptar el plan de reeducación comunista.

“Cumplí hasta el último día de mi injusta sanción. Por ser preso político plantado se me negó asistencia médica y religiosa; sufrí innumerables amenazas de muerte y brutales golpizas”, declaró Díaz Paseiro en entrevista con CubaNet.

En marzo pasado, López Roque, quien se desempeña como directora de la Academia Julio Machado, denunció la última golpiza sufrida por su esposo a manos de sus carceleros, en la prisión Guamajal.

“Han sido tres años y medio de encierro y torturas que él tuvo que soportar. Mi familia está muy emocionada. Justamente este 19 de mayo, día en que recordamos a José Martí, me siento más orgullosa que nunca”, apuntó la activista.

El matrimonio opositor tiene dos niños pequeños que han sido testigos y víctimas de los abusos del régimen contra sus padres. Desde el encarcelamiento de Paseiro, López Roque y el resto de los integrantes de la Academia Julio Machado, se mantuvieron llevando a cabo diversas acciones pacíficas para reclamar la liberación de los presos políticos cubanos.

Por su parte, Díaz Paseiro indicó que, durante su encarcelamiento, se agudizaron algunas de sus patologías preexistentes debido a los malos tratos y las huelgas de hambre que realizó. Además, perdió alrededor de 40 libras.

Asimismo, detalló algunos de los métodos utilizados por sus carceleros contra él por orden de la Seguridad del Estado.

“Estuve muchas veces mal de salud, a veces por las mismas golpizas. Yo soy cardiópata y en momentos de crisis me trataban peor. También me amarraban los brazos hacia arriba y me daban terribles palizas. A veces me dejaban sin tomar agua”, denunció.

A pesar de que un día antes de ser liberado, agentes del Departamento de la Seguridad del Estado visitaron a Díaz Paseiro para advertirle que no debía retomar su activismo, el opositor asegura que no dejará de luchar por un cambio de sistema en Cuba.

