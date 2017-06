Misiones en el exterior provocan trastornos psicológicos en médicos cubanos

MIAMI, Estados Unidos.- La misiones en el exterior están provocando trastornos psicológicos en los médicos cubanos, de acuerdo a un sondeo informal llevado a cabo por Martí Noticias entre profesionales de la salud.

“Son frecuentes los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y muchas crisis familiares. Hay otros que han estado con certificado médico por periodos prolongados, por especialidades de psiquiatría específicamente. Yo conozco a varios de ellos”, dice Arnoldo de la Cruz, clínico de la localidad de Palma Soriano, en Santiago de Cuba.

Por su parte el terapeuta también santiaguero Roberto Serrano, refiere: “A mí en lo particular muchos médicos me lo han dicho: ‘Compadre, yo no me adapto a esto aquí. Verdad que no me siento bien. Me cuesta trabajo hacer este trabajo aquí’”.

Agrega que “el médico que sale y viene, ya viene con una visión totalmente distinta, una visión bastante clara de lo que es vivir en un mundo, en una sociedad abierta, en una sociedad democrática”.

El origen de estos casos puede tener su origen en vivencias traumáticas como son episodios violentos o las carencias con que hay que lidiar en un país extraño; o por tener que regresar a la isla luego de vivir durante años en sociedades libres y democráticas.

Un médico que escapó hacia EE.UU. de una misión en Venezuela hace dos años, explica que las tensiones para los médicos comienzan inclusive antes de viajar fuera de la isla. “Me impactó mucho todo lo que se pasa, empezando desde que estás en La Habana, esperando a que salga tu vuelo, que si hoy, que si mañana o la semana que viene. Hay personas que han esperado hasta un mes”.