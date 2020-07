Voceros del MINREX acusan a reportera de EFE por hacer “activismo político”

MIAMI, Estados Unidos. – Dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX) arremetieron este jueves contra la corresponsal de la agencia EFE en la Isla, Lorena Cantó, quien se pronunció contra los arrestos domiciliarios que sufrieron varios periodistas independientes en La Habana.

“Periodistas independientes de Cuba denuncian que, una vez más, las autoridades les impiden salir de su casa. No les ofrecen ninguna justificación, cosa que no me extraña, porque se trata de una persecución imposible de justificar. Las historias son de quienes las cuentan”, escribió Cantó en su cuenta en Twitter.

Los voceros del régimen no dudaron en reaccionar a la denuncia de la reportera. El primero en hacerlo fue el subdirector de la Dirección General de Prensa, Comunicación e Imagen del MINREX, Juan Antonio Fernández Palacios, quien “recordó” a la periodista que su trabajo no es “hacer política interna”.

“Lorena, lo de ‘independientes’ me ofrece dudas. Es más, no lo creo. De lo otro que dices ya hablaremos porque tampoco me parece ni creo sea la función de una corresponsal hacer política interna. Las historias no son de quienes se las inventan”, señaló.

El director del Centro de Prensa Internacional del MINREX, Alberto González Casals, también salió al paso de la corresponsal, acusándola de hacer “activismo político”.

“¿A qué llamas ‘periodistas independientes’? Tu tuit es sin dudas activismo político, lo que no le corresponde a EFE”, sostuvo el funcionario.

Varios periodistas cubanos salieron de defensa de la reportera. Norges Rodríguez, director de la revista Yucabyte, advirtió a los representantes del MINREX que las violaciones a los derechos humanos en la Isla no quedarán impunes.

“Juanito, recuerda que nada es eterno. Ponte del lado de los buenos antes de que caiga la dictadura. No amenaces que no eres tan guapo ni nada de eso. Hoy tienes protección para hacer estas cosas, pero mañana no sabes. Esto tendrá consecuencias en el futuro. No lo olvidaremos”, expresó.

“Al señor Fernández, funcionario de una dictadura, no le corresponde decidir la función de un periodista. Zapatero, a tus zapatos. Ciertamente queda en evidencia con su lenguaje amenazante. Gracias por demostrar una vez más la naturaleza censora y antidemocrática de los castristas”, replicó Ivette Leyva Martínez, periodista cubana radicada en Miami.

El operativo llevado a cabo este jueves por la policía política estuvo dirigido también contra varios activistas cubanos, entre ellos la profesora Omara Ruiz Urquiola y el poeta Ariel Maceo Téllez.