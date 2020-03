MIAMI, Estados Unidos. – La ministra de Igualdad del Gobierno de España, Irene Montero, pareja del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, dio positivo al coronavirus, según informaron medios del país ibérico.

Pese a que Montero se encuentra en buen estado de salud, el diagnóstico obligó a Iglesias a permanecer en cuarentena. El resto de miembros del ejecutivo español también han debido someterse a pruebas.

“Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mí trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien”, escribió Montero en Twitter.

Un comunicado del Gobierno español señaló que los resultados de las pruebas del coronavirus se conocerán a lo largo de la tarde y serán comunicados oficialmente.

Este jueves tendrá lugar un consejo de ministros extraordinario para aprobar un plan de medidas económicas para apoyar a sectores golpeados por la epidemia del coronavirus, como el turismo y las pequeñas y medianas empresas.

“Asistirán los miembros del Ejecutivo cuya presencia sea necesaria para la aprobación del Plan de Choque” frente al coronavirus, destaca el comunicado oficial.

Pese al riesgo de la reunión, la misma se realizará siguiendo “los protocolos preventivos” dictados por las autoridades sanitarias.

La crisis epidemiológica en España desatada por el coronavirus ha obligado al cierre de todos los colegios de esa nación.

De acuerdo con el diario El País, los últimos datos del ministerio de Sanidad suman 2 968 casos, 84 personas fallecidas y 189 dadas de alta. A estas cifras habría que sumar 135 nuevos positivos en Cataluña, por lo que la epidemia ya supera los 3 000 afectados en España.