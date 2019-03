Ministerio de Transporte admite robo de 70 mil litros de combustible en 2018

MIAMI, Estados Unidos. – El robo de combustible en la esfera del transporte siguió al alza en 2018. Así lo publicó el diario oficialista Granma, que informó sobre la ocurrencia de 31 hechos delictivos con una afectación de 70.855,42 litros de combustible.

Durante el balance anual del Ministerio de Transporte, funcionarios de esa entidad reconocieron que las medidas encaminadas a enfrentar el robo de combustible en el sector durante el pasado año resultaron insuficientes. Ello, pese a que el gobernante Miguel Díaz-Canel ha otorgado máxima prioridad al asunto.

“Hay que desarrollar una batalla ética contra la corrupción e ilegalidades, fundamentalmente el robo de combustible. Debemos despojarnos de ese problema que muestra como no confiable o creíble la acción de Gobierno. Tiene que haber un encadenamiento del sector estatal con el no estatal de la economía, y en este último que desarrolla la actividad de transporte, hay robo de combustible”, señaló el mandatario durante el balance.

Según Díaz-Canel, tanto la fuga de combustible como otras problemáticas vinculadas a la burocracia y a la ineficiencia golpean el transporte de pasajeros en la Isla, lo cual se evidencia también en informes donde predominan “los incumplimientos y situaciones desfavorables”.

Asimismo, el gobernante hizo hincapié en el control sobre los puntos de distribución de combustible, que es donde se comienza a perder el recurso.

“Cuando se analizan las ventas de los servicentros las cuentas no dan, estos están promediando por cada carro particular no más de un litro diario, y es inconcebible si están circulando, ¿de dónde sale?”, cuestionó Díaz-Canel.

Pese al desorden y a las dificultades, el mandatario señaló la existencia de un plan integral para la recuperación del transporte, sobre todo el aéreo y el ferroviario, al tiempo que calificó de prioritario recuperar la imagen de Cubana de Aviación, golpeada tras el accidente del pasado 18 de mayo y la posterior suspensión de operaciones nacionales.