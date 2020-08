MININT regula a youtuber cubana por motivos “de interés público”

MIAMI, Estados Unidos. – La youtuber cubana Ruhama Fernández, ganadora del concurso impulsado por la plataforma Red Cuban Power, dio a conocer en redes sociales que fue regulada por las autoridades de la Isla por motivos de “interés público”.

Fernández, de apenas 21 años, fue informada de su condición tras visitar una oficina del MININT en Santiago de Cuba, donde pretendía sacar su pasaporte.

“No puedo salir de mi país, no puedo crecer, no puedo estudiar, no me dejan estudiar acá. ¿Qué quieren que uno haga?”, señaló Fernández a través de Facebook Live.

Pese a que las autoridades alegaron motivos de “interés público” para imponer la prohibición de salida del país, la joven dijo estar segura que el motivo de la regulación fue el concurso de Red Cuban Power, que premiaba a los ganadores con un viaje al extranjero.

Fernández se encuentra en medio de un proceso de reclamación familiar a Estados Unidos, por lo que la prohibición de salida en su contra podría entorpecer sus planes futuros. Sin embargo, la joven aseguró que no dejará de hacer su trabajo.

“No podré ir al viaje de Red Cuban Power, pero voy a ser un grano en su pie”.

La iniciativa de Red Cuban Power de premiar a cinco jóvenes cubanos fue ampliamente difundida por el presentador Alex Otaola, hecho que ha desatado represalias por parte del régimen de la Isla contra los cinco ganadores.

La convocatoria buscaba abrir nuevos canales de expresión y opinión a las nuevas generaciones y a las voces de los jóvenes en Cuba para que pudieran expresar y compartir libremente sus ideas y experiencias en pos de un cambio social.

Además de Ruhama Fernández, fueron premiados en el concurso los jóvenes Emma López, Dasiel González, Jorge Záceta y Yander Serra. Este último, ya ha sido víctima de multas, interrogatorios y detenciones por parte de la Seguridad del Estado.