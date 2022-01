MIAMI, Estados Unidos. – Una oficial del Ministerio del Interior (MININT) advirtió este jueves a la activista Saily González Velázquez que podría ser procesada legalmente por los supuestos delitos de “incitación a delinquir”, “difamación”, “desacato” y “alteración del orden” debido fundamentalmente a sus publicaciones en redes sociales.

Agentes del régimen cubano citaron este mismo jueves a la activista, quien acudió a las 11:30 de la mañana a la Tercera Estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), sita en la ciudad de Santa Clara.

“A la 10:10 a.m. de esta mañana me ha llegado esta ‘citación’ para las 11:30 a.m. Faltan varios datos, pero voy a ir, al menos para dejarles claro que necesito se ciñan al debido proceso. Esta citación, que nadie lo dude, tiene carácter eminentemente político”, indicó González Velázquez en Twitter.

En declaraciones ofrecidas a CubaNet tras su salida de la estación policial, la activista considero que la citación de este jueves respondía a “la intención de la Policía política de amedrentarla para que “pare de denunciar, de hacer activismo en redes sociales”.

“Se trató de una ‘entrevista’ para informarme de todos los delitos por los que podría ser acusada debido a mis publicaciones en redes sociales”, dijo. “Por supuesto, cualquier proceso que se abra en mi contra responde a mi activismo por la liberación de todos los presos políticos y por el respeto a los derechos de los cubanos”, agregó.

La joven santaclareña ganó notoriedad como emprendedora gracias a varios proyectos que incluían un hostal y una cafetería, y más adelante como activista tras unirse al grupo Archipiélago, del que fue una de sus caras más visibles hasta su salida voluntaria.

Recientemente, González Velázquez se mantuvo activa, acompañando a los familiares de los manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J) que fueron enjuiciados la semana pasada en Santa Clara. Asimismo, la joven usó sus redes sociales para reportar todo lo que estaba sucediendo en las afueras del Tribunal Provincial de Villa Clara (conocido popularmente como La Audiencia).

El pasado viernes, la exintegrante de Archipiélago fue arrestada cuando se dirigía a La Audiencia para entregar varios recursos de habeas corpus a favor de los familiares del preso político Andy García Lorenzo, detenidos varias horas antes. “A una cuadra de mi casa vino un carro a toda velocidad, manejaba un hombre, vino también un hombre y una mujer en una moto y otras tres mujeres corriendo, todos vestidos de civil y sin identificarse, me metieron para el carro”, contó a CubaNet vía telefónica, en esa ocasión.

La joven fue trasladada hacia la prisión La Pendiente, de la misma ciudad. Allí le fue impuesta una acusación por los delitos de “desorden público” y “desacato”, este último por publicar en sus redes sociales “Díaz-Canel singao”.

Asimismo, fue multada con 3 000 pesos por, supuestamente violar el decreto-Ley 370 (conocido como “Ley Mordaza”). “Dicen que la aplicación de la sanción por la violación del DL 370 es un calzo para poder acusarme de todo lo demás”, consideró este jueves.

González Velázquez tiene además abiertas otras dos acusaciones por “actividad económica ilícita” y “receptación”, las cuales les fueron aplicadas como forma de coacción por estar entre los convocantes a la Marcha Cívica por el Cambio el 15 de noviembre de 2021. De igual forma, le decomisaron un disco duro y sus audífonos inalámbricos.

