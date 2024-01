MADRID, España.- El Movimiento Cubano de Militares Objetores de Conciencia (MOC) envió este 7 de enero un mensaje a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en el que advierte de la posibilidad de que en 2024 se inicie una nueva etapa en la historia de Cuba.

El MOC recuerda que el Partido Comunista de Cuba (PCC) no gobierna como declara el Artículo 5 de la Constitución, sino que una nueva clase oligárquica, encabezada por la familia Castro Espín y sus asociados, se ha apropiado del poder real y ha dado la espalda a las necesidades básicas del pueblo.

Asimismo, denuncia que esta oligarquía es responsable de la dictadura totalitaria que padece el pueblo cubano, que solo defiende sus propios intereses. También señala que la explosión popular del 11 de julio de 2021 (11J) fue un aviso de que el pueblo no está dispuesto a seguir soportando esta situación.

“Asustados por la explosión popular del 11J, han alentado un constante éxodo en la ilusión de deshacerse de focos de rebeldía, pero la persistencia de las protestas demuestra que no podrán impedir nuevas explosiones sociales. Ellas son inevitables en este sistema disfuncional y colapsado”, se lee en el mensaje.

“Sabemos que los allegados al núcleo central de esa nueva élite oligárquica están convencidos de que Raúl Castro morirá en 2024. También supimos que ya evalúan alternativas para liquidar a todo potencial líder que pueda interponerse a su aspiración de mantener el control del poder. La Contrainteligencia Militar (CIM) ha sido siempre su institución predilecta para esas conspiraciones. Allí hay algunos mandos corruptos y genuflexos, dispuestos a neutralizar a quien obstaculice las aspiraciones de la familia Castro Espín y sus asociados –sea en las FAR, MININT, PCC o GAESA”, agrega.

Además, advierte a las FAR que la oligarquía se prepara para iniciar una nueva purga para sacar del medio a quienes puedan interferir sus propósitos. Está usando medidas activas, como correr rumores y monitorear las reacciones ante ellos, a fin de identificar y neutralizar potenciales disidentes.

El MOC llama a las FAR a que se mantengan leales al pueblo y que no acaten órdenes que impliquen atacar a la población. También les pide que ayuden a sacar del poder a la oligarquía, ya que esto sería un mérito, no una traición.

La liberación del régimen totalitario permitiría desarrollar el país con las más modernas tecnologías y así incorporar finalmente la sociedad cubana a la nueva era de la información del siglo XXI.

El mensaje del MOC, llamamiento a la conciencia de los militares cubanos, insta a que se pongan del lado del pueblo y que ayuden a construir un futuro mejor para Cuba.

Movimiento Cubano de Militares Objetores de Conciencia (MOC)

Los Militares Objetores de Conciencia cubanos surgieron en febrero de 2021. Está integrado por exoficiales de las FAR y el MININT, muchos de los cuales sufrieron largas condenas en Cuba y hoy se encuentran exiliados, mientras que otros permanecen anónimos dentro de la Isla.

El oficial de más alto rango en el movimiento es el general Rafael del Pino quien fuera jefe de la fuerza aérea de las FAR.

Desde su creación, el MOC se ha mantenido denunciado la represión de los militares en Cuba contra los civiles, especialmente la desatada tras el 11J.

Llamamientos a las FAR

A finales del recién concluido año, seis importantes exoficiales cubanos hicieron una advertencia sobre la amenaza que el régimen representa y llamaron a sus excompañeros a poner fin a “la corrupta tiranía que subyuga al pueblo cubano y lo sume en la miseria”.

En una carta pública hicieron un llamado a las FAR, al MININT, al PCC y a los funcionarios del Gobierno a vencer el miedo para poner fin a la dictadura que aplasta al pueblo en complicidad con otros enemigos de la libertad.

Dirigiéndose a estos, dijeron: “Sabemos de primera mano cómo el régimen los vigila, humilla y chantajea. Rompan las cadenas, como hicimos nosotros, para asumir el deber histórico de forjar un estado de derecho que pueda garantizar libertad a sus propias familias y a generaciones de cubanos. No permitan mutaciones fraudulentas para mantener los privilegios de la casta oligárquica con otras fachadas. El cambio esencial a promoverse y defenderse es hacia una democracia pluripartidista que reforme estructuralmente la economía y el Estado. El pueblo debe recuperar su soberanía para construir la sociedad próspera que merece”.

