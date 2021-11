LA HABANA, Cuba.- Luis Armando Cruz Aguilera es sargento instructor (jefe de pelotón) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Antes de ser encarcelado estaba destacado en la unidad 2642 de La Habana. Según declara, participó en las manifestaciones del 11J en Santa Amalia, barrio donde reside en la capital cubana.

Cruz Aguilera relata que unos días después del 11 de julio, el 21, fue detenido delante de su madre, en la casa de esta. Destaca que en el momento de la detención no lo golpearon, pero una vez dentro del ómnibus en que lo trasladaron le pegaban en la cabeza para obligarlo a mantenerla baja. Revela que a uno de los represores se le escapó un nombre: mayor Alberto. Primeramente lo encerraron en un centro de detención llamado El Hueco, donde permaneció un día. Según declara, allí los agentes del aparato represivo le propusieron trabajar para ellos. Le mostraron varios videos para que identificara a los manifestantes, y cuando contestaba que no los conocía le ripostaban que él aparecía hablando con ellos.

Posteriormente lo soltaron, después de darle unos días para pensarlo y un número de teléfono para que los llamara si decidía cooperar. Sin embargo, no le permitieron regresar a la casa de su madre, alegando que los vecinos no debían ver que lo habían soltado. En cambio, lo hicieron quedarse en casa de la esposa, a quien llamaron para que fuera a recogerlo en el semáforo de La Palma.

Continúa relatando Cruz Aguilera que pasados unos días (en los que no se había comunicado con los agentes) le mandaron una citación para el 7 de agosto. Al encarcelarlo nuevamente lo llevaron para El Hueco. Allí un oficial le preguntó: “Si yo me quito la pistola y me fajo contigo, ¿tú te fajas?”. Él respondió afirmativamente, a lo que los agentes se rieron y no volvieron a hablarle.

Al día siguiente lo trasladaron para la División de Investigación Criminal y Operaciones de 100 y Aldabó, donde lo retuvieron tres semanas. El oficial a cargo de interrogarlo era el primer teniente Yasmany. Refiere Cruz Aguilera que lo sacaban de su celda para los interrogatorios constantemente y a toda hora, lo mismo de día que de noche, con el agravante de que si el encuentro coincidía, por ejemplo, con la hora del desayuno, lo dejaban sin comer.

Luis Armando Cruz Aguilera, de 21 años, recuerda que en cierta ocasión, alrededor de las 11 de la noche, mientras los prisioneros del 11 de julio conversaban en voz baja, un guardia irrumpió en la celda y lo agarró mientras exclamaba: “A este lo que me dan deseos es de caerle a golpes y tirarlo para la basura”, con lo cual se fueron a las manos.

Narra el joven que de 100 y Aldabó lo trasladaron para la cárcel Jóvenes de Occidente, donde permaneció por un mes. Cuenta que allí presenció cómo los menores eran golpeados por cualquier motivo. Al mes lo trasladaron para el centro penitenciario de Valle Grande, donde lo mantuvieron por otro mes. En esa cárcel, refiere, mezclaron a los manifestantes del 11 de julio con presos comunes. Finalmente fue transferido al Combinado del Este.

Luis Armando Cruz Aguilera recibió una petición fiscal de 20 años de cárcel por el supuesto delito de sedición.

Al momento de redactar esta nota hemos sabido a través de un familiar que Cruz Aguilera es diabético. Actualmente se encuentra afectado por un forúnculo, pero para darle atención de salud las autoridades penitenciarias exigen a sus familiares la presentación de un certificado médico.

