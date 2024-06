SAN LUIS POTOSÍ, México.- Miles de personas quedaron varadas en Cuba tras la cancelación de los vuelos de la aerolínea colombiana Avianca.

Luego de la determinación de la aerolínea de no reanudar por el momento los vuelos entre Bogotá y La Habana, los cubanos que aspiraban a llegar hasta Nicaragua volando primero a Colombia, se quedaron sin opciones, según expuso un reportaje de Martí Noticias.

Muchas personas dijeron que vendieron sus pertenencias para obtener un pasaje a Bogotá y luego seguir hasta Nicaragua, para emprender un periplo hacia Estados Unidos.

“Somos una familia de cuatro personas que estamos afectados con el tema de los vuelos de Avianca. Estamos en una casita de zinc prestada porque lo hemos vendido todo”, alegó Ismael Martínez Ruiz, uno de los cubanos que ofrecieron testimonio al medio independiente.

Graciela López, una residente en Santiago de Cuba que había comprado un pasaje para salir de la Isla, también aseguró que había vendido su vivienda “con todo adentro” y buscaba irse con sus tres hijos.

“Estoy en la calle prácticamente. Estoy alquilada en un cuartico. A mi mamá la tengo enferma, recién operada y ahora me entero que la aerolínea Avianca está cerrada. Estoy desesperada porque no tengo dinero, no tengo nada, porque con eso fue que pagué los pasajes. Necesito una respuesta porque necesito salir de este país. No aguanto más”, contó a Martí Noticias.

Las fuentes que ofrecieron su testimonio revelaron que los pasajes les costaron entre 1.500 y 2.000 dólares.

Incluso, algunas personas habían adquirido boletos desde Bogotá hacia San Salvador y luego a Managua, la capital de Nicaragua, un país que no exige visa a los cubanos. EEUU.

El anuncio de Avianca se produjo luego de avisar en abril que reanudarían los vuelos después de cuatro años sin operar.

La cancelación, dijeron, se debe a “temas operacionales”. Avianca aseguró que reembolsaría a los clientes que ya habían comprado billetes para los vuelos programados a partir del 2 de julio.

El ahora postergado regreso de la aerolínea colombiana a Cuba suponía una competencia para otras compañías que ofrecen la ruta hacia Sudamérica, como Copa Airlines y Latam.

Los vuelos a Cuba por Avianca iniciaron en 2012 dos veces por semana. No obstante, para enero de 2020, la aerolínea anunció la suspensión de operaciones debido a posibles sanciones de Estados Unidos.

El pasado 23 de octubre de 2019 Avianca anunció que, como parte de la estructura financiera para la obtención de un crédito, su accionista mayoritario, Synergy Aerospace Corp., constituyó en el estado de Delaware (EE.UU.), la sociedad de responsabilidad limitada BRW, a la cual transfirió unilateralmente todas sus acciones del conglomerado.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.