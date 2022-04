MADRID, España.- Un grupo de 11 migrantes cubanos fue detenido este fin de semana por agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) al llegar a Cayo Hueso, Estados Unidos.

Según informó este domingo el Sector de Miami de la USBP a través de la red social Twitter, los cubanos arribaron por la zona de Smathers Beach en un barco pesquero de madera, que se aprecia en las fotos compartidas por la entidad.

Tras su llegada recibieron atención médica para luego ser puestos bajo custodia, añade la publicación.

#𝐇𝐚𝐩𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠𝐍𝐨𝐰: A group of migrants made landfall in Key West. 11 Cuban migrants were medically screened & taken into our custody after they arrived near Smathers Beach on a wooden fishing vessel.

