Migrantes cubanos en Islas Caimán protestan por maltrato de las autoridades

MIAMI, Estados Unidos. – Un grupo de migrantes cubanos que arribaron a Islas Caimán el pasado mes de septiembre han realizado varias protestas por lo que consideran violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno de esa nación caribeña, informó el diario digital Cayman Compass.

El medio refiere que en la mañana de ayer un grupo de ocho migrantes cubanos se movilizaron en el patio del Centro de Detención de Inmigración, portando carteles con consignas como “No somos inmigrantes, somos refugiados” y “Queremos un proceso justo”.

Uno de los cubanos declaró a Cayman Compass que el motivo de la protesta responde a la forma en que el gobierno maneja sus solicitudes de asilo.

El migrante explicó que nueve de ellos solicitaron asilo y ocho fueron rechazados. En ese sentido, consideran que no se les han explicado adecuadamente sus derechos legales, que no han recibido una audiencia justa de asilo y que no tienen acceso a los canales de comunicación.

Algunos tienen representación legal, pero otros no, dijo el cubano. El gobierno explicó a uno de ellos que no hay fondos de asistencia legal disponibles para los refugiados.

La principal preocupación de los cubanos detenidos en Islas Caimán es que puedan ser repatriados por las autoridades.

Se trata de la segunda protesta que se lleva a cabo en el Centro de Detención de Inmigración en los últimos seis meses. También en julio del pasado año nueve cubanos iniciaron una huelga de hambre en respuesta a su prolongada detención en el centro de inmigración. Cinco de ellos habían sido detenidos por más de dos años y otros seis habían estado detenidos por más de un año.

Hace varios meses muchos cubanos fueron liberados del centro de detención bajo la supervisión del gobierno mientras se consideraban sus solicitudes de asilo. Sin embargo, algunos de ellos fueron devueltos al centro debido a problemas con la búsqueda de vivienda para ellos.

Según el cubano entrevistado por Cayman Compass, los guardias de la prisión dijeron a los migrantes que sus deportaciones se acelerarían si realizaban una huelga de hambre en esta ocasión.