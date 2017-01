Migrantes cubanos en Chiapas son estafados por presuntos abogados

MIAMI, Estados Unidos.- Migrantes cubanos varados en el estado mexicano de Chiapas han sido estafados por una presunta abogada, quien les cobraba hasta 500 dólares a cada uno por el trámite del salvoconducto que el Instituto Nacional de Migración otorga gratuitamente.

En declaraciones al sitio digital Televisa.news, el cubano Rafael Ocaña Reyes dijo que “la licenciada Rita pide una suma de 500 dólares y 500 por mi mujer, sin embargo ya llevo nueve días sin el salvoconducto. Ya no tengo dinero para comida, no tengo dinero para pagar renta, quiero llegar a Laredo porque allí están dando comida gratis”.

El Heraldo de Chihuahua ha denunciado que la abogada Rita “N” pide esa misma suma de dinero y promete entregar los salvoconductos en dos días, asegurando a sus víctimas que tiene contactos con las autoridades federales.

Tanto Rita como otros presuntos abogados operan tanto fuera como dentro de las oficinas de regularización migratoria. Cobran hasta 1 500 dólares por servicios de asesoría y trámites, prometiendo salvoconductos en dos días frente a los 20 que exigen las autoridades de Migración.

Según el periódico local, los abogados utilizan la figura de las autoridades federales para asustar a los cubanos y que estos paguen.

Uno de los afectados dijo que “la abogada me amenazó ahora mismo, lo único que sé es que se llama Rita, pero vamos a averiguar el nombre completo, ahora mismo acaba de amenazarme que me estoy metiendo en un problema. Ella nos pide 1 000 dólares, si no damos los 1 000 dólares no nos dará el salvoconducto, ella tiene contacto con Migración”.

De acuerdo al testimonio de una cubana de nombre Elisa Hernández Díaz, tras pagar 500 dólares a la presunta abogada, esta le pidió más dinero cuando Hernández fue a recoger el salvoconducto.