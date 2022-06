MADRID, España.- El Gobierno de México devolvió a Cuba 29 migrantes cubanos (23 hombres y 6 mujeres) que se encontraban de manera irregular en el territorio azteca.

Fueron interceptados “tras haber viajado de manera legal a terceros países y ser detenidos por las autoridades mexicanas en el intento de ingresar de forma indebida a Estados Unidos”, precisó este sábado la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Los migrantes llegaron al país por el Aeropuerto Internacional José Martí y luego fueron trasladados hacia sus lugares de residencia.

Durante el 2022 México ha devuelto a Cuba un total de 1 276 personas, en operaciones de este tipo.

“Autoridades migratorias cubanas insistieron en el peligro y condiciones de riesgo para la vida que representan tales movimientos donde los viajeros están a expensas de situaciones de secuestro, violaciones, extorsiones y otros contratiempos”, señala la nota informativa.

Este viernes la tripulación del guardacostas Issac Mayo repatrió a 55 cubanos a Cuba, luego de 5 interdicciones frente a los Cayos de Florida.

Según informó a través de Twitter la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en ingles), todos los caribeños intentaban llegar a las costas de Estados Unidos en embarcaciones rústicas, sin las condiciones necesarias para este tipo de travesías.

#Breaking @USCG Cutter Issac Mayo's crew repatriated 55 Cubans to #Cuba, Fri.

"Seek a safe, legal path to immigration rather than enduring the dangers of the high seas. The possibility of being stopped is high." -Lt. Cmdr. Stiehl

Release: https://t.co/ZngBb0t5U1@USEmbCuba pic.twitter.com/ZwigUa03qm

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) June 17, 2022